Med tårer i øjnene og gråd i stemmen, måtte en sønderknust mor mandag formiddag vidne mod den dødsbilist, der i oktober sidste år kørte hendes femårige datter ihjel.

»Vi var lige gået over vejen, og jeg ville være sikker på, at vi ikke stod i vejen. Så kom den sorte bil kørende med os, og jeg kunne ikke nå at gøre noget.«

»Den forsøgte ikke at undvige eller dreje – den rammer os bare. Og der er fart på. Jeg kan ikke nå at skubbe min datter væk,« forklarede den grådkvalte mor.

Påkørslen skete så hurtigt, at hun ikke kunne nå at gøre noget som helst.

»Hun stod lige foran mig med sin cykel. Det næste jeg oplever, er at jeg vælter rundt og slår hovedet ind i muren,« tilføjede moderen.

Hun havde kort inden hentet sin datter i børnehaven, og måtte nu til sin rædsel konstatere, at hun ikke længere kunne se datteren.

Hun løb rundt om dødsbilistens Passat, mens hun skreg datterens navn. Pludselig ser hun hende ligge mast under bilen, og hun ser også den nu tiltalte fører være kommet ud af bilen.

»Jeg ser ham, lige så snart jeg rejser mig op. Han står allerede ude af bilen, da jeg rejser mig op. Bagefter er han bare væk. Han siger ikke noget til mig,« fortalte moderen fra vidneskranken.

Hendes datter på fem år blev dræbt om eftermiddagen 28. oktober sidste år, da den 21-årige dødsbilist Helmi Mossa Hameed i bil kørte frem for ubetinget vigepligt fra Sæbyholmsvej og fortsatte tværs over Peter Bangs Vej og op på fortovet, hvor pigen og moderen gik.

Ifølge politiet befandt han sig på gerningstidspunktet i en rus af både kokain og lattergas.

Den lille pige kom i klemme mellem husmuren og bilen og afgik ved døden på stedet.

Af anklageskriftet mod gerningsmanden fremgår det, at pigen ved påkørslen fik knust sit hoved og brystkassen.

Den 21-årige dødsbilist er ved retssagen i Retten på Frederiksberg i alt tiltalt i 35 forhold i et omfattende anklageskrift, der fylder 12 sider.

Han har erkendt sig skyldig i uagtsomt manddrab i forbindelse med ulykken på Peter Bangs Vej. Men han afviser, at han skulle have være påvirket af lattergas, da det skete, og at der skulle være tale om særligt skærpende omstændigheder.

Dødsbilisten er også tiltalt for på hensynsløs måde at have udsat den femårige piges mor for livsfare. Samtidig med, at hendes datter blev dræbt, blev moderen væltet omkuld og slog hovedet ind i husmuren ved gerningsstedet på Peter Bangs Vej ud for 252.

Helmi Mossa Hameed er desuden tiltalt for umiddelbart efter at være flygtet fra gerningsstedet på Frederiksberg.

Tidligere mandag fortalte flere øjenvidner til ulykken, at de pludselig havde set en sort Passat accelerere voldsomt fra sidevejen, inden bilen i høj fart kørte tværs over Peter Bangs Vej og ramte husmuren, så den lille pige kom i klemme.

En mandlig cyklist, der tilfældigvis var på gerningsstedet, var tæt på at bryde sammen i gråd i vidneskranken, da han skulle genkalde sig de blodige begivenheder.

»Da jeg så den lille pige ligger under bilen, prøvede jeg rent instinktivt at tage fat i den ene kofanger og løfte bilen, men det kunne jeg selvfølgelig ikke,« forklarede han fra vidneskranken.

Udover dødsulykken på Peter Bangs Vej omfatter straffesagen også en stærkt forsinket retsbehandling af en anden alvorlig færdselsulykke, hvor den tiltalte i januar 2019 i beruset tilstand påkørte en bil i Ingerslevsgade på Vesterbro i København.

Her kørte han ifølge anklageskriftet med 86 km/t, selvom hastighedsgrænsen på stedet er 50 km/t. Og hans alkoholpromille var mindst det dobbelte af det tilladte – nemlig 1,09.

I den påkørte bil brækkede en passager flere knogler og lå i kritisk koma i fem uger bagefter, mens en anden passager pådrog sig blandt andet kraniebrud.

Foruden de to alvorlige ulykker er den 21-årige også tiltalt for blandt andet narkohandel, falske pengesedler, en lang række færdselsforseelser samt røveri af et par dunke motorolie fra en tankstation.