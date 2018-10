Byret ventes onsdag at afsige dom i en sag, hvor en kvinde tiltales for at efterlade to teenagere hjælpeløse.

København. Det er en sag uden sammenlignelige fortilfælde, heldigvis.

Sådan siger senioranklager Søren Harbo onsdag i Københavns Byret, hvor en 41-årig kvinde står tiltalt for at have efterladt sin datter og dennes kæreste i hjælpeløs tilstand en lørdag aften i marts.

Mens kvindens datter blev genoplivet efter hjertestop og i dag er svært hjerneskadet, døde drengen den pågældende nat.

Moren nægter sig skyldig i ikke at have tilkaldt hjælp i tide.

Men der er mange ifølge anklagemyndigheden skærpende omstændigheder, og de medfører, at straffen ifølge Harbo bør lyde på tre et halvt års fængsel.

- Straffen skal afspejle, at tiltalte i timer undlod at hjælpe to 14-årige, der havde brug for hjælp, og at hun gav udtryk for, at der ikke måtte komme hjælp op i lejligheden.

- Og at selv efter at drengen blev hentet af ambulance, kaldte hun ikke efter hjælp til datteren, siger senioranklager Søren Harbo onsdag i retten.

Efter anklagerens procedure får forsvareren, advokat Anders Schønnemann Olesen, ordet. Han går efter at få sin klient frifundet.

Der ventes dom i sagen onsdag eftermiddag.

/ritzau/