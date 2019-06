En ulykke ved Fladbjerg torsdag aften involverede to motorcykler og en bil. 41-årig kvinde har mistet livet.

En alvorlig ulykke torsdag aften har kostet en 41-årig kvinde livet.

Kvinden var ude at køre på motorcykel med sin 10-årige søn bagpå, da ulykken skete på Hadsundvej ved Fladbjerg mellem Assens og Mariager omkring klokken 20.15.

- Motorcyklen med kvinden og hendes søn rammer i et sving en modkørende bilist. Det sker mere eller mindre frontalt, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

- Både bilen og motorcyklen bryder i brand. En anden motorcykel med to personer på kommer umiddelbart efter kørende til stedet. Den vælter på grund af ulykken, siger vagtchefen.

Politiet fik besked om kvindens død fredag morgen.

I alt fem personer var involveret i ulykken. Den 41-årige kvindes søn kom også til skade, men slap med mindre kvæstelser.

Også de tre andre personer - bilisten og de to på den anden motorcykel - kom lettere til skade.

Mens den nu afdøde kvinde blev fløjet til Aarhus Universitetshospital for at blive behandlet, blev de fire andre implicerede bragt til skadestuen i Aalborg.

I bilen sad en 23-årig kvinde. Det lykkedes hende selv at slippe ud af bilen.

På den bagfrakommende motorcykel sad en 46-årig mand og en kvinde på 37 år.

Strækningen på Hadsundvej var spærret i flere timer efter ulykken.

Allerede torsdag aften blev en bilinspektør kaldt ud til stedet for at undersøge, hvordan ulykken kunne ske. Det er for eksempel uvist, hvilket køretøj der kom over i den forkerte side af vejbanen.

De pårørende til alle fem personer i ulykken er underrettet.

/ritzau/