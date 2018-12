En mentalt retarderet mand er tiltalt for i mindst 50 tilfælde at have voldtaget fireårig dreng på toilet.

En kvinde fra Ishøj fattede absolut ingen mistanke, da hun tilbage i 2011 og 2012 ugentligt overlod sin lille søn til en ven af familien.

- For mig var det fuldstændig naturligt. Jeg havde kendt ham i så mange år, siger moren mandag i et retsmøde i Glostrup.

Her er vennen, en mentalt retarderet mand på 48 år, tiltalt for i mindst 50 tilfælde at have voldtaget den dengang fireårige dreng.

Ifølge anklagemyndigheden skete overgrebene om morgenen.

Her ventede den nu tiltalte typisk ved 7.15-tiden ude foran familiens bolig. Moren var nemlig under uddannelse. Og da hun nogle gange skulle møde tidligt, havde manden sagt ja til at følge den lille dreng i børnehave.

I stedet for den direkte vej til institutionen gik manden og drengen dog ifølge anklagen forbi Ishøj By Center. Det var på et toilet i centret, at de mange overgreb skal have fundet sted.

- Nogle gange kom han også forbi om søndagen og sagde, at de skulle ned og fodre ænderne. Det gjorde de, siger moren i retten.

Hun forklarer, at hun har kendt den tiltalte i cirka 30 år. Dengang - i midten af 1980'erne - havde særligt hendes far knyttet et bånd til den mentalt tilbagestående teenager.

- Min far havde måske medlidenhed med ham og følte ikke, at han havde nok med hjemmefra, siger kvinden.

Hun understreger, at hendes i dag 11-årige søn aldrig havde mærker eller klagede over ømhed, når han havde været sammen med manden.

- Ville du have opdaget det, hvis der var noget?, vil forsvarer Carsten Halle vide.

- Jeg tog ham jo i bad hver dag, lyder det kort fra kvinden.

I bagklogskabens lys kan hun dog godt se, at noget kan have været galt.

- På et tidspunkt begyndte han at løbe væk hjemmefra. Han begyndte også at blive mere indelukket, siger kvinden, der er mor til fire.

Flere af børnene, herunder den 11-årige, er i dag placeret hos plejefamilier.

I retten fortæller plejeforældrene, at de enkelte gange har mødt den tiltalte sammen med plejesønnen, og at drengen her har virket skræmt.

De fortæller også, at han i de seneste år har udvist tegn på seksuelt afvigende adfærd overfor andre børn. Blandt andre mod to mindreårige piger.

I 2016 kom han i behandling på JanusCentret, der behandler børn med seksuelle adfærdsproblemer. I retten fortæller en sagsbehandler derfra, at hun ser mange tegn på, at drengen har grimme oplevelser bag sig.

- Det er min faglige vurdering, at han med stor sandsynlighed har været udsat for overgreb, siger psykologen.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

/ritzau/