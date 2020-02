Sudesh Amman blev skudt og dræbt af det britiske politi, da han søndag begyndte at overfalde tilfældige mennesker med en kniv ved shoppinggaden Streatham High Road i London.

Siden kom det frem, at politiet i forvejen havde et indgående kendskab til den 20-årige gerningsmand, som blev skudt og dræbt under aktionen.

Inden da havde han siddet fængslet siden december 2018, efter han fik en fængselsdom på tre år og fire måneder for at have været i besiddelse af og delt ekstremistisk materiale.

Men alligevel forstår hans mor ikke, at hendes søn kunne være manden bag et decideret terrorangreb.

Det fortæller hun i et interview med Sky News.

»Jeg talte i telefon med ham søndag, og han virkede helt fin, da jeg besøgte ham,« fortæller moderen.

Hun beskriver derudover Sudesh Amman som en »sød og høflig dreng, der altid smilede«.

Moderen sad og så tv, da det gik op for hende, at det var sønnens navn, der løb over skærmen.

Hun forstod det ikke, og med det samme tog hun fat i sin telefon og ringede til ham, men ingen svarede i den anden ende af røret.

Ifølge moren var Sudesh Amman ikke voldsomt religiøs, da han i 2018 røg i fængsel, men derinde skulle han have brugt meget tid på at se radikaliserende materiale på internettet og den vej igennem være blevet 'hjernevasket'.

I rapporter fra 2018 fortalte Alexis Boon, der dengang var chef for terrorenheden hos Metropolitan Police Counter Terrorism Command, at Sudesh Amman var meget fascineret af terrorisme og med idéen om at dø som en martyr for at komme i 'paradis'.

Søndagens angreb i det sydlige London betød, at to mennesker blev stukket med en kniv af den 20-årige gerningsmand, inden han selv blev skudt og dræbt af politiet. Den britiske premierminister Boris Johnson har efterfølgende varslet ændringer i systemet, der håndterer terrordømte.