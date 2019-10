»Den dag, de bliver henrettet, kan jeg begynde at slutte fred.«

Sådan siger Helle Vesterager Jespersen.

For snart et år siden mistede hun sin datter Louisa på bestialsk vis, da tre mænd knivdræbte og halshuggede den blot 24-årige kvinde og hendes norske veninde Maren Ueland i Atlasbjergene i Marokko.

Onsdag aften stadfæstede en appeldomstol i Marokko dødsdommene til de tre hovedgerningsmænd, mens de idømte yderligere én af de i alt 24 tiltalte samme straf.

Den fjerde mand var med på bjerget, hvor drabene fandt sted, men forlod angiveligt stedet, inden Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland blev dræbt.

»Jeg er glad for, at de stadig skal henrettes, og det er helt fint, at den sidste mand også fik dødsstraf. Alle fire var med til det,« siger Helle Vesterager Jespersen.

Ingen af de dødsdømte ville i retten undskylde til familierne, men valgte i stedet at kritisere det marokkanske samfund for landets manglende islamiske værdier.

»Når man kan dræbe på den måde og opføre sig på den måde, de har gjort gennem retssagen, overrasker det mig ikke. Men nu kan de jo sidde og vente på deres straf,« siger Helle Vesterager Jespersen.

Helle Vesterager Jespersen med sin datter, den terrordræbte Louisa Vesterager Jespersen. Foto: Privatfoto

De tre hovedmistænkte – Abdessamad Ejjoud, Ouziad Youness og Rachid Afatti – har indrømmet drabene, og da dommene faldt, sagde de, at de ønsker, at dødsdommen bliver gennemført.

Selvom Marokko ikke har effektueret en henrettelse siden 1993, frygter Helle Vesterager Jespersen ikke, at de fire dødsdømte slipper med livet i behold.

»Jeg er overbevist om, at det nok skal ske. Der er ikke sket noget så slemt i Marokko i mange i år, så jeg tror nok, de skal blive henrettet.«

Louisa Vesterager Jespersens advokat, Khaled Fataoui, er af samme overbevisning. Det fortæller han til TV 2:

De tre hovedgerningsmænd, Rachid Afatti (tv.), Ouziad Younes (i midten) og Ejjoud Abdessamad (th.). Foto: -

»Der er fire grunde: Statsanklageren har krævet dødsstraf og fået medhold. Louisas mor har krævet det. De anklagede og dømte vil det selv, og offentligheden kræver det. De mener ikke længere, at det er nok blot at anholde terrorister.«

Inden for de næste 10 dage bliver det afgjort, om sagen skal for Højesteret. Hvis den ikke skal det, betyder det, at onsdagens dom er endelig.

»For mig er det ikke afsluttet, før de ikke lever længere. Den dag, de bliver henrettet, kan jeg begynde at slutte fred,« siger Helle Vesterager Jespersen.

Hun sætter samtidig ord på, hvordan Louisas frygtelige skæbne har påvirket familien:

Norske Maren Ueland (tv.) og Louisa Vesterager Jespersen (th.) blev fundet dræbt den 17. december i Marokko. Foto: Facebook. Foto: Alex Luka Ladime

»Man kommer aldrig over sådan noget. Det gør man ikke. Om nogle år kan jeg forhåbentlig finde en måde at leve med det på, for det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt.«

»Louisa kommer aldrig tilbage, og hver dag tænker jeg på de ting og oplevelser, vi kunne have fået sammen, men som vi nu går glip af.«

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland blev fundet dræbt i Atlasbjergene den 17. december 2018 efter at have været på vandretur.

Gerningsmændene var en del af en terrorgruppering med troskab til Islamisk Stat, og efterfølgende begyndte der at florere videoer af drabene på de sociale medier. Flere danskere blev efterfølgende dømt for at have delt videoen.