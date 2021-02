De åbne, sodede vinduer vidner om en trist begivenhed.

I det hvide hus i Østrup i Vesthimmerland mistede en 35-årig mor og hendes to børn, en dreng på fire år og en pige på syv, natten til mandag livet.

Alarmen indløb klokken 04.29, og da brandvæsnets røgdykkere ankom til adressen, fandt de familien livløse i huset.

De blev alle tre forsøgt genoplivet, men deres liv stod ikke til at redde. De pårørende er underrettet.

En brand i et hus i Østrup kostede mandag en mor og hendes to børn livet. Foto: Presse–fotos.dk Vis mere En brand i et hus i Østrup kostede mandag en mor og hendes to børn livet. Foto: Presse–fotos.dk

Ifølge Nordjyllands Politi er der intet, der tyder på, at der skulle være tale om en forbrydelse.

»På nuværende tidspunkt tyder alt på, at der er tale om en tragisk ulykke,« fortæller politikommissær Carsten Straszek, der leder efterforskningen.

Han understreger samtidig, at politiet på ingen måde er færdige med at undersøge brandårsagen.

Brandteknikkerne er fortsat til stede ved huset, og det vil de formentlig være det meste af dagen. De retsmedicinske undersøgelser er også fortsat i gang.

Politi og redningsfolk var massivt til stede ved dødsbranden. Foto: Presse–fotos.dk Vis mere Politi og redningsfolk var massivt til stede ved dødsbranden. Foto: Presse–fotos.dk

»Først når de er afsluttet, har vi et grundlag for at udtale os nærmere om denne tragiske hændelse,« siger Carsten Straszek.

Han understreger, at det er en meget alvorlig sag, så derfor skal alt undersøges til bunds.

Østrup er en by med knap 300 indbyggere, der ligger otte kilometer syd for Aars i Vesthimmerland Kommune.