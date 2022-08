Lyt til artiklen

Fredag skal et kærestepar i retten Odense, hvor de er tiltalt for at have forgrebet sig på kvindens tiårige datter.

De er tiltalt for flere tilfælde af forsøg på voldtægt af et barn under 12 år, voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge politiet skulle stedfaren og moren i perioden fra omkring november 2020 til 11. november 2021 gentagne gange have forsøgt at voldtage pigen.

I det lange anklageskrift mod kæresteparret beskriver Fyns Politi, hvordan de både skal have tvunget datteren til at se porno sammen med dem og overvære deres seksuelle aktiviteter i soveværelset.

Den 33-årig mand er tiltalt for i flere tilfælde at have forsøgt at have samleje med den mindreårige datter, hvilket ifølge anklageskriftet ikke blev fuldbyrdet.

Samtidig skulle han flere gange have fået pigen til at onanere sit lem, slikket og befamlet hendes kønsdele.

I alt er han tiltalt for tre forskellige tilfælde af samme typer af grove seksualkrænkelser af pigen.

Den 36-årige mor er ligeledes tiltalt for flere forskellige tilfælde.

I et af dem står det beskrevet, at hun skal have haft kendskab til mandens overgreb uden at gribe ind. Samtidig har hun angivelig overværet flere af overgrebene.

Ifølge anklageskriftet fik hun sin datter til at stimulere sig seksuelt med en dildo, da den blev indført i skeden. Ligeledes købte moren en dildo til datteren, som hun instruerede hende i at bruge.

Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag. Det sker kun, hvis anklagemyndigheden går efter en dom på mere end fire års fængsel.

Både kvinden og manden sidder fængslet.

Kvindens forsvarsadvokat, Vilhelm Dickmeiss, oplyser, at hans klient nægter alle forholdene.

Ligeledes fortæller advokat Jørn Bradenhoff Schmidt, der er forsvarer for den 33-årige mand, at alle forholdene nægtes.

B.T. følger sagen.