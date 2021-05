En forælders værste mareridt udspillede sig natten til mandag i et hus i Hobro.

På førstesalen lå to børn på henholdsvis 7 og 11 år og sov, da en kraftig brand udviklede sig.

I et soveværelse i underetagen sov moren og stedfaren, og det var dem, der alarmerede politiet. Det fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

»Da de vågner, der er branden i fuld gang,« fortæller han.

Da brandvæsnet ankom til stedet, var huset allerede overtændt. Foto: Presse-fotos.dk

I tiden indtil politi og brandfolk ankom til stedet, forsøgte parret forgæves at redde børnene ud.

»Jeg kan sige, at både mor og stedfar gentagne gange forsøgte at skabe sig adgang til førstesalen, men branden var så kraftig, at det ikke var muligt,« fortæller Karsten Højrup.

»Jeg kan også sige, at de kæmpede så meget, at det medførte personskade på stedfaren,« siger han.

Moren og stedfaren slap ud af flammerne med livet i behold, mens de to børn mistede livet.

Parret blev efterfølgende bragt til behandling på Aalborg Universitetshospital, hvor de ifølge vagtchefen stadig er indlagt mandag formiddag.

Det er endnu uklart, hvad der er årsagen til, at branden opstod. Han understreger dog, at der ikke er noget, der tyder på, at der skulle ligge en forbrydelse bag.

Omkring klokken ni afsluttede politiets teknikere og retsmediciner den findestedsundersøgelse, der foretages, når der er tale om dødsfald. De kommende dage skal brandårsagen undersøges.

Det hårdt medtagede hus er fortsat afspærret, og det forventer politiet, det vil være nogle dage endnu.