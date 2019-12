En mand og hans mor nægter sigtelser om voldtægter, mishandling og psykisk vold mod mandens hustru.

I omkring to år blev en kvinde jævnligt voldtaget af sin mand, som sammen med sin mor også mishandlede hende og parrets to børn og forbød hende at forlade lejligheden i Albertslund alene.

Sådan lyder sigtelsen mod en 43-årig mand og hans 68-årige mor, der i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup tirsdag begge blev varetægtsfængslet i fire uger. De nægter sig begge skyldige.

Ifølge sigtelsen blev kvinden og de to døtre på halvandet og to og et halvt år jævnligt udsat for vold af manden og hans mor.

- Volden i sig selv var ikke så alvorlig. Men der var tale om kontinuerlig vold i en længere periode, og så er der efter vores opfattelse tale om mishandling, forklarer senioranklager Bo Bjerregaard.

Manden er også sigtet for adskillige voldtægter af sin hustru.

- Ifølge vores sigtelse er det sket en gang om ugen i næsten to år, siger senioranklageren.

Foruden den fysiske vold og voldtægterne er mor og søn sigtet for psykisk vold.

- De har efter vores opfattelse udøvet social kontrol over hende. Hun måtte blandt andet ikke forlade lejligheden alene og de kontrollerede hendes telefonsamtaler, siger Bo Bjerregaard.

Manden er desuden sigtet for incest og for trusler på livet.

Ifølge sigtelsen har han ved én lejlighed forgrebet sig seksuelt på sin to og et halvt år gamle datter ved anden seksuel omgang end samleje.

Ved en anden lejlighed skal han have truet sin hustru med, at han ville slå hende ihjel, hvis hun forlod ham.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er uvist, hvad de to har forklaret, men de nægter sig som nævnt skyldige.

Mens moren på stedet kærede kendelsen om varetægtsfængsling til Østre Landsret, valgte sønnen at tage forbehold for kære.

/ritzau/