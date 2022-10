Lyt til artiklen

Politiet bekræfter, at en mor og et lille barn er fundet dræbt i Præstø.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

»I forbindelse med eftersøgningen af den 30-årige kvinde og hendes 11 måneder gamle barn fra Præstø, som har været forsvundet siden mandag i sidste uge, har politiet til eftermiddag fundet dem dræbt i Næbskoven ved Præstø.«

Politiet har tidligere i dag meldt, at de var til stede i skoven for at lave undersøgelse.

»Vi vil gerne sige tak til befolkningen for de mange henvendelser, der er kommet i den her sag. Vi sætter meget stor pris på, at borgerne støtter op om vores arbejde i en svær og ulykkelig sag som den her. Vi beder derfor samtidig også om forståelse for, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan gå yderligere i detaljer med sagen,« siger vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Kvinden og den 11 måneder gamle baby var blevet efterlyst, efter at politiet i sidste uge fandt en død mand på Svanevej i Præstø. Kvinden har ifølge politiet ikke noget at gøre med mandens dødsfald.

Efterforskningsleder Rune Nilsson bekræfter over for B.T., at de ingen mistanke har om, at der er andre involveret i sagen end de tre personer, som er døde.

Han vil dog ikke gå længere ind i sagen.

Hele forrige uge har politiet ledt efter moren og barnet i blandt andet Præstø Fjord.

Siden har politiet flere gange bedt om hjælp fra offentligheden. På et tidspunkt blev et foto af kvinden offentliggjort. Man ønskede at høre fra personer, der havde set kvinden i tiden fra 1. til 11. oktober.

Senere blev der efterlyst tip fra folk, der havde set en bestemt sølvgrå Skoda stationcar den 4. oktober.

De pårørende er blevet underrettet.