En mor og en datter er lørdag formiddag blevet stukket med en kniv i Ballerup.

Det er hovedsageligt moren, der er pådraget skader. Hun er heldigvis ikke i livsfare.

»Men det er ikke ubetydelige skader,« siger Brian Munch, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi

Episoden fandt sted på Hold An Vej, og man leder fortsat efter gerningsmanden.

»Der er ingen anholdte endnu,« siger Brian Munch.

Han kan dog oplyse, at der er tale om en mand.

Episoden fandt sted på Hold An Vej omkring klokken klokken 10.30.

De to forurettede bor ikke i nærheden af gerningsstedet.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen.

Vi er pt. til stede på Hold An Vej i Ballerup, hvor der har været noget knivstikkeri. Vi har desværre ikke mulighed for at reagere på den massive presseinteresse der er på nuværende tidspunkt. — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 3, 2020

Opdateres...