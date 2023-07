Lørdag blev en dansk kvinde og hendes datter dræbt på en ferie i den tyrkiske by Nevşehir.

Nu har Tjørnegårdskolen i Roskilde, hvor pigen gik i skole udsendt en pressemeddelelse om den tragiske sag.

»Det er en voldsom begivenhed, og vi voksne har en vigtig opgave med at skabe mest mulig tryghed, også selvom det er en situation, der er svær at begribe.«

»Derfor giver vi forældrene en række gode råd til, hvordan de kan hjælpe deres børn. I den kommende uge vil vi forberede lærere og pædagoger på skolestarten med fokus på, hvordan vi møder og taler med eleverne om tabet,« siger Annette Rasmussen i pressemeddelelsen, der er skoleleder på Tjørnegårdskolen.

Skolen har iværksat sin krise- og sorgplan og udsendt anbefalinger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Roskilde Kommune til forældrene.

Udenrigsministeriet har endnu ikke bekræftet sagen, men tyrkiske medier har skrevet om drabet.

B.T. har siden søndag formiddag forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet, som i skrivende stund ikke er vendt tilbage.

Lørdag blev en herboende 53-årig mand anholdt, han har tidligere været gift med den dræbte kvinde og er pigens far.

Han er sigtet for at have slået de to ihjel i en swimmingpool på det hotel, som de to boede på Nevşehir.

Ifølge tyrkiske medier ringede den 53-årige mand efter sigende selv til politiet, der straks skred til anholdelse.

Det store tyrkiske medie Hurriyet skriver, at mor og datter indlogerede sig på det tyrkiske hotel 19. juli, og at eksmanden dagen efter også ankom til området, der få dage senere skulle danne ramme for det drabelige overfald.

Både Hurriyet og Milliyet skriver, at kvinden omkring klokken 14.30 svømmede rundt i hotellets pool, da eksmanden dukkede op og startede en diskussion.

Med sig havde han angiveligt en kniv. En kniv, han ifølge politiet brugte til at frarøve ekshustruen og datteren livet.

Da lægehjælpen ankom til hotellet, stod det klart, at deres liv ikke kunne reddes.

Efterfølgende skal den 53-årige mand være flygtet fra stedet for senere selv at kontakte tyrkisk politi med ønsket om at overgive sig.

Han er derfor nu i politiets varetægt, beskriver de tyrkiske medier.

I forlængelse af drabene delte den 53-årige mand en række opslag på sociale medier. Opslag, som B.T. har set.

Her beskrev han et dårligt forhold til kvinden, fra hvem han var blevet separeret for tre år siden.

»Se mig ikke som et monster. De efterlod mig intet andet valg. Jeg er ikke en morderisk person, der vil skade sin datter. Men jeg kunne ikke lade hende være i en æreløs verden uden hendes mor og far. Hvad skulle der blive af hende i en verden fyldt med uærlige mennesker?« skrev han blandt andet i opslaget.

Ifølge B.T.s oplysninger havde både kvinden og pigen adresse i Roskilde. Det samme har den 53-årige mand, der nu sidder fængslet i Tyrkiet.

Familien er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.