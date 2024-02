De var ved bevidsthed og ikke umiddelbart i kritisk tilstand.

Sådan lød det i første omgang fra politiet, da en mor og hendes baby fredag formiddag blev ramt af en flyvende tagsten i Roskilde.

Nu oplyser politiet dog til sn.dk, at det lille barn har pådraget sig »en alvorlig skade.«

Det fremgår ikke nærmere, hvad kvæstelserne går ud på, eller hvad der mere præcist ligger i den formulering.

Tagstenen faldt ned fra en tredjesals bygning og ramte først moderen på skulderen. Derefter røg den videre ned i babyens lift og ramte den tremåneder gamle baby i hovedet.

Både mor og barn blev efterfølgende kørt på sygehuset.

Efter hændelsen blev brandvæsenet tilkaldt for at sikre, at der ikke faldt flere tagsten ned.

