En 20-årig kvinde og hendes 1-årige søn var tidligt mandag aften impliceret i et alvorligt trafikuheld.

Ulykken skete på Humlebækvej i Fredensborg.

»De er begge meldt udenfor livsfare, men de blev kørt med eskorte til Rigshospitalet for at blive tjekket for eventuelle indre skader,« fortæller David Eckert, der er vagthavende ved Nordsjællands Politi.

Af endnu ukendte årsager kørte kvinden pludselig over i den modsatte vejbane, hvor bilen er røget ud i rabatten og har ramt noget.

»Hendes 1-årige søn sad i autostolen, men han var desværre ikke fastspændt. Heldigvis kom der hurtigt nogle vidner til og hjalp. Da vores folk kom frem, kunne de konstatere, at der ikke var sket umiddelbar skade på mor og barn,« siger fortæller vagtchefen.

Kvinden kørte muligvis med for høj fart, og så var barnet ikke fastspændt.

»Det kan ikke udelukkes, at der kommer en sigtelse,« siger David Eckert.