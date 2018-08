Den tiltalte 40-årige kvinde vidste, at hendes 14-årige datter havde brug for akut lægehjælp, efter hun havde indtaget en farlig blanding af hash, benzodiazepiner, metadon og ecstasy-stoffet MDMA.

Alligevel reagerede hun ikke og skaffede ikke datteren den fornødne lægehjælp, selvom datteren lå hjælpeløs i soveværelset og fik voldsomme krampeanfald, vejrtrækningsproblemer, næseblod, blev ukontaktbar og løbende blev mere behandlingskrævende.

Først kl. 03.10 om natten, hvor datteren i minimum fem timer havde ligget i soveværelset uden at blive tilset af professionelle, reagerede moren og fortalte politiet om datterens reelle, akutte tilstand. Men da var det for sent.

Fakta Sagen kort Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro i København kl. ca. 22.15 lørdag den 10. marts 2018. De skal hente en dreng, som er til stede i lejligheden, fordi hans far har efterlyst ham. Drengen er 14 år. Politiet går ved ankomsten ind i lejligheden, men finder ikke anledning til mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

Den 13. marts siger Riad Tolba, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, følgende til B.T.: »Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge.«

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det to gange, at de andre, der var til stede i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – var påvirkede af euforiserende stoffer.

Politiet får under besøget – af den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen – at vide, at tiltaltes datter ligger og sover i et værelse, men er o.k. og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader i samme ombæring at fortælle politiet om den 14-årige drengs hjælpeløse tilstand, og at denne ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Omkring kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker, der har været i lejligheden, til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen og finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De forsøger at give ham akut førstehjælp, men forgæves. Lægepersonalet erklærer ham død kl. 02.16.

I aktindsigten fremgår det endvidere, at den 14-årige pige, som følge af tiltaltes handlinger og undladelser, først bliver fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden.

Politiet påbegynder livreddende førstehjælp og tilkalder en ambulance, der ankommer kl. 03.30. Pigen bliver ført til Rigshospitalet, men på grund af det i artiklen beskrevne indtag af euforiserende stoffer og medicin samt et langvarigt hjertestop har hun pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Datterens hjerte var holdt op med at slå, og selvom ambulanceredderne, som ankom til lejligheden og fandt den livløse pige i soveværelset kl. 03.30, fik hjertet til at pumpe igen, var skaden sket. Indtaget af den farlige mængde euforiserende stoffer og medicin samt det langvarige hjertestop medførte, at den 14-årige pige fortsat ligger i et alvorligt, behandlingskrævende koma. Det fremgår af det tre sider lange anklageskrift mod den 40-årige kvinde, som B.T. har fået aktindsigt i.

14-årig dreng døde

Siden marts har B.T. dækket den tragiske sag fra Østerbro, hvor hændelserne i den 40-årige kvindes lejlighed aftenen og natten mellem den 10. og 11. marts tegner et rystende billede af misbrug, forsømmelse og ansvarsløshed. Ud over datterens triste skæbne døde en 14-årig dreng samme aften, efter han blev efterladt på lejlighedens badeværelsesgulv forgiftet af metadon og med en fatal rift i milten, der resulterede i slemme indre blødninger, som til sidst tog livet af ham. I anklageskriftet fremgår det ikke, hvordan skaden i milten er sket, blot at den sket på 'ukendt måde'.

Den 14-årige dreng døde natten til søndag den 11. marts 2018 i en lejlighed på Østerbro i København. Foto: privat Vis mere Den 14-årige dreng døde natten til søndag den 11. marts 2018 i en lejlighed på Østerbro i København. Foto: privat

Som B.T. allerede kunne fortælle få dage efter hændelsen i marts, var politiet i lejligheden kl. 22.15 fredag aften den 10. marts. Her skulle de hente en anden 14-årig dreng, der var meldt savnet af sin far, som mistænkte, at drengen opholdt sig i lejligheden. Et sted, som af børn og unge blev brugt som festbule til at drikke alkohol og tage stoffer i.

Politiet, som kendte lejligheden i forvejen, troppede op på adressen, og inden de tog drengen med sig, tjekkede de lejligheden, men mistænkte ikke, at der foregik noget mærkeligt, oplyste politiet dengang til B.T.

»Havde ikke brug for hjælp«

I anklageskriftet står der endvidere, at politiet registrerede den 14-årige pige liggende i soveværelset, men at moren under deres besøg gav 'direkte' udtryk for, at pigen sov og ikke havde brug for hjælp. Samtidig 'tilskyndede og opfordrede' moren ifølge anklageskriftet de øvrige tilstedeværende i lejligheden, der alle var 14-18 år og påvirket af euforiserende stoffer, til at undlade at give oplysninger om sagens alvor til politiet.

»Simpelthen så skrækkeligt«

For 45-årige N., der er far til den 14-årige pige, er detaljerne fra anklageskriftet smertefulde ud over det tålelige. Da B.T. møder ham og læser op fra politiets viden om, hvad der er sket i lejligheden, hvordan hans datter er blevet forsømt og overladt til sig selv og først mange timer senere har fået hjælp, begraver han sit trætte ansigt i to grove arbejdshænder. Han ryster på hovedet, som om han ikke vil høre endsige forstå det, datteren er gået igennem i de sidste timer af sit liv, som det så ud dengang.

Selvom N. og morens indbyrdes relation var konfliktfyldt - både under og efter de var sammen - kunne han ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at moren kunne finde på at tilsidesætte datterens ve og vel på denne måde.

»Det er simpelthen så skrækkeligt, at jeg slet ikke ved, hvad jeg skal tænke,« siger han til B.T.

Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat Vis mere Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat

Besøgt datteren i koma

N. har ikke forældremyndighed over datteren, og har - indtil B.T. fortæller ham det - været fuldstændig afskåret for al information om, hvad hans eks har gjort og ikke gjort den pågældende aften.

Mens datteren har ligget i koma, har kommunen givet ham lov til at besøge hende et par timer om dagen. Her har han på daglig basis kunnet kigge på følgerne af de valg - og ikke mindst fravalg - som moren traf den martskolde nat den 11. marts.

»Tænk, at hun kunne få sig selv til at gøre det?« spørger faren.

Svaret får han ikke. Hvorfor moren handlede, som hun gjorde, ved hun kun selv. Men i januar - to måneder forinden - anbragte kommunen datteren på en institution, da de ikke mente, at det var forsvarligt, at pigen opholdt sig i lejligheden. Den skæbnesvangre aften var datteren dog stukket af og var taget hjem til sin mor.