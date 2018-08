Retten i Glostrup har fredag afgjort en sag om en nyfødt dreng, der blev fundet nedgravet i oktober sidste år.

Glostrup. En 22-årig kvinde udsatte på uforsvarlig vis sit barn for alvorlig fare, da hun i september sidste år i hemmelighed fødte en dreng og gravede det døde barn ned ved Brinken i Glostrup.

Det har Retten i Glostrup afgjort fredag.

Kvinden, der er rumæner, idømmes fire måneders fængsel, og hun udvises af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Kvinden har i sagen været tiltalt efter en særlig paragraf, som bruges, når mødre anklages for at dræbe deres egne børn ved fødslen.

Hun er dog frifundet for drab, da den endelige dødsårsag ikke har kunnet fastlås. I stedet er hun dømt for uforsvarligt at udsætte barnet for fare. Desuden er hun dømt for usømmelig omgang med lig.

Retsmedicinerne har i sagen været sat på en særdeles svær opgave, da barnet blev fundet lang tid efter fødslen - formentlig flere uger.

Dødsårsagen er ikke fastslået, og retsmedicinere har ikke med sikkerhed kunne sige, om den lille dreng var død allerede inden fødslen. Det fortalte Steen Holger Hansen, overlæge på Retsmedicinsk Institut i København, i retten.

Dog forklarede han, at indholdet af barnets tarm taler for, at barnet har været i live efter fødslen. Normalt fyldes barnets tarm lige inden fødslen, og barnets tarm var ikke fyldt, forklarede han.

- I hvert fald to tredjedele af tyktarmen var tom, og det taler meget stærkt for, at barnet har været i live i nogle timer, sagde retsmedicineren.

Og den forklaring har retten lagt vægt på, fortæller dommer Annette Elmer.

- Vi må lægge til grund, at der var tale om et fuldbårent barn, og det var i live ved fødslen, lyder det.

Den unge mor har tidligere fredag i retten nægtet sig skyldig i anklagen om drab. Hun erkender, at hun fødte barnet og efterfølgende gravede det ned.

Hun forklarede, at hun ikke mærkede liv efter seks måneders graviditet. Barnet var ikke i live ved fødslen. Det trak ikke vejret og var blåt i hovedet ved fødslen, lød forklaringen.

Kvinden burde dog have forsøgt at hjælpe barnets vejrtrækning i gang, mener retten.

- Det (at barnet var blåligt i hovedet og ikke trak vejret, red.) giver ikke i sig selv hende rimelig grund til at tro, at barnet var dødt, siger dommeren.

Moren vil ikke anke dommen.

