Sørine Vesth Rasmussen er rystet, efter hun opdagede et punkt i dagsordenen til tirsdagens forældremøde i sønnens vuggestue.

Som det næstsidste punkt skulle de nemlig drøfte 'beredskabsplan ved skyderi'.

»Det er vanvittigt, at der skal være en beredskabsplan for skyderi. De yngste kan ikke engang gå, så hvordan skal de kunne gøre noget?, siger hun til TV 2 og fortsætter:

»Og der er jo ikke pædagoger nok til, at de kan samle dem alle sammen op og løbe. Hvilket også er en grotesk tanke,« siger hun.

At det punkt er blevet tilføjet dagsordenen sker af en meget konkret årsag. 1. november blev der affyret skud mod et fitnesscenter tæt på vuggestuen, der er en del af Institutionen Vandkanten i Valby. Heldigvis kom ingen til skade.

Klyngeleder Henrik Nielsen fortæller, at man valgte at tilføje punktet til dagsordenen, da flere forældre har udtrykt bekymring i kølvandet på skyderiet.

Han udtaler til tv-kanalen, at der har været behov 'ekstraordinær' kommunikation, da flere forældre netop har efterlyst en plan.

Det vækker bekymring Sørine Vesth Rasmussen, at man ifølge hende i første omgang ikke fik nogen melding fra institutionen eller politiet i forhold til, hvordan man skulle håndtere situationen. Men nu har man så skullet diskutere det på et forældremøde.

TV 2 har også været i kontakt med Københavns Politi, der oplyser, at man helt generelt ikke skal være bekymret for at færdes i området ved institutionen.

Derudover kan politiet forklare, at de fortsat efterforsker sagen. Der blev afgivet seks skud mod fitnesscentret, som er ejet af 'botoxkongen' Kim Novaa.

Københavns Kommune kan oplyse, at der endnu ikke ligger et krav til, at børneinstitutioner skal have en beredskabsplan i tilfælde af et skyderi klar.

Kender du noget til sagen? Kontakt redaktionen på bopo@bt.dk