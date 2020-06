»Vi har kæmpet, kæmpet og kæmpet. Hver dag har næsten været som at kravle op af en bakke.«

Så hård er meldingen fra Nadia Holm Nielsen om de 700 dage, som gik fra hendes datter politianmeldte, at der var lagt en video med hende på verdens største pornoside, Pornhub.com, til der faldt dom i sagen.

Hendes 21-årige datter, Jeanica Holm Christensen, fortæller selv, at ventetiden fra anmeldelse til dom på næsten to år, var rigtig slem af komme igennem.

Og det bekræfter moren nu, at hun også oplevede som tæt pårørende til et offer for kriminalitet.

Til venstres ses Nadia Holm Nielsen, der er mor til Jeanica Holm Christensen til højre på billedet.

»Som mor har den her sag fyldt rigtig meget. Jeg har været gennem hele følelsesregistret. Glæde har på intet tidspunkt været del af mig under den her sag, der har taget alt, alt for lang tid. Desværre,« siger Nadia Holm Nielsen.

Det var til en julefrokost i december 2017, at Jeanica Holm Christensen opdagede, at der i al hemmelighed var optaget en intim video med hende som kun 17-årig, der var lagt på Pornhub.com.

Men først i november 2019 blev ekskæresten dømt for at dele videoen med den pornoside i verden med flest brugere.

Helt præcist blev han idømt 40 dages fængsel for både 'blufærdighedskrænkelse og besiddelse/udbredelse af børnepornografisk materiale', men på grund af ventetiden slap han for at afsone sin dom.

Dommen mod Jeanica Holm Christensens ekskæreste er en af i alt 68 domme de sidste frem år, hvor gerningsmanden har fået strafrabat på grund af den lange ventetid hos politi og domstole. Den er her nævnt i ny rapport fra Rigsadvokaten til Justitsministeriet. B.T. er i besiddelse af.

Mens ekskæresten undgik at skulle i fængsel, fortæller Nadia Holm Nielsen, at hun var så hårdt ramt af ventetiden, at hun var parat til selvtægt.

»Vi overvejede flere gange at lave selvtægt, hvis ikke politiet gjorde noget,« siger hun.

Nadia Holm Nielsen er langt fra eneste pårørende, der er ramt af meget lang ventetid på politiets behandling af sagen, hvor hendes barn er offeret.

En rapport fra Rigsadvokaten til Justitsministeriet viser, at 68 dømte for en række former for kriminalitet de seneste frem år har fået mildere straf på grund af den lange ventetid.

Og hele 47 af disse domme faldt endda sidste år, hvor antallet af sager med strafrabat altså er steget markant.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) undersøger nu mulighederne for helt at fjerne muligheden for strafrabat ved for lang ventetid hos politiet.

»Jeg ville på ingen måder ønske den her ventetid for min værste fjende. Det har været hårdt at komme igennem psykisk, så jeg ville ikke ønske det for nogen,« siger Nadia Holm Nielsen.