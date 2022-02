Som mor til en 13-årig pige, der er internationalt eftersøgt og nu forsvundet på syvende døgn, har Elise Graff det helt forfærdeligt.

»Det føles som at stå i en eller anden vanvittig film, det hele er så uvirkeligt,« siger hun.

Hendes datter, 13-årige Annabell Liva Graff, forsvandt torsdag sammen med den fem år ældre Anders Henrik Lynge, som hun havde mødt på bostedet Juulskov Huset i Nyborg.

Siden kom det frem, at de sammen var rejst ud af landet til Sverige, hvorfra de muligvis var taget videre til Norge.

Hvor de er nu, ved Elise Graff ikke.

»Men man ved, at de ikke er i Danmark,« siger hun.

Selvom hun stadig ikke aner, hvor hendes 13-årige datter befinder sig, er hun mere rolig, end hun har været. Tirsdag aften fik hun nemlig et længe ventet livstegn fra datteren, som i en sms skrev, at hun havde det godt.

»Man går og spinner en historie i hovedet, som dag for dag bliver værre, så derfor var det fantastisk at høre fra hende,« siger Elise Graff.

13-årige Annabell Liva Graff og 18-årige Anders Henrik Lynge er internationalt eftersøgt. Fyns Politi undersøger blandt andet, om der kan være tale om en børnebortførelse. Foto: Fyns Politi Vis mere 13-årige Annabell Liva Graff og 18-årige Anders Henrik Lynge er internationalt eftersøgt. Fyns Politi undersøger blandt andet, om der kan være tale om en børnebortførelse. Foto: Fyns Politi

Da Annabell Liva Graff er psykisk skrøbelig, bad moren hende om at sende et billede, så hun kunne se, at hendes datter havde det godt.

»Annabell er psykisk rigtig dårlig, så jeg ved ikke hvordan hun har det psykisk, men fysisk ser hun okay ud,« siger Elise Graff.

Hun bekymrer sig over, hvordan 18-årige Anders Henrik Lynge vil reagere, hvis hendes datter pludselig får det dårligt, og om han vil søge hjælp. Mest af alt håber hun bare at få sin datter hjem i god behold hurtigst muligt.

»Vi ved ikke, hvilken tilstand hun kommer hjem i,« siger Elise Graff.

I den sms, Annabell Liva Graff sendte fra et fremmed nummer tirsdag aften, skrev hun, at hun ville komme hjem dagen efter. Men det skete ikke.

»Vi har mistænkt hende for at være et godt stykke oppe i Norge, og det er bare rigtig langt væk.«

Den seneste eskalering af konflikten i Ukraine, som tirsdag blev invaderet af Ruslan, rumsterer også i baghovedet, når Elise Graf tænker på sin datter:

»Et eller andet sted står vi på kanten til krig, og hvor mange, der bliver involveret i det her, ved vi ikke. Rusland er et stort og magtfuldt land. Hvis man tænker helt ekstremt, kunne det eskalere til noget voldsomt, og så står mit lille barn i en eller anden krydsild.«

»Skal hun også være væk, mens der er krig?«