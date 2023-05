En 49-årig mor fra Idaho har slået sine to børn ihjel på en grusom måde.

Det stod fredag klart efter en syv dages lang retssag, hvor Lori Vallow blev kendt skyldig i drabene.

Det skriver NBC.

I september 2019 forsvandt syvårige Joshua Vallow og 16-årige Tylee Ryan på mystisk vis.

De brutale drab på søskendeparret har sendt chokbølger gennem USA. Foto: John Roark

Knap et år senere fandt politiet resterne af børnenes lig på deres mors og hendes mands, Chad Daybells, ejendom.

Drengen, som havde autisme og var adopteret af Lori Vallow, blev ud fra obduktionen kvalt med en plastikpose, mens han lå i en rød pyjamas og med gaffatape for munden.

Kradsemærker på drengens hals afslørede tydeligt, at han havde kæmpet for sit liv.

Hans storesøsters lig var blevet brændt – og asken gemt i en grøn plastikspand, der var gravet ned ved Lori Vallows hjem.

Lori Vallows mand, Chad Daybell, er også tiltalt for de frygtelige drab, men om han også findes skyldig er endnu usikkert, da hans retssag kommer til at foregå separat.

Parret, der ifølge politiets efterforskning tilhørte en form for dommedagskult, har nægtet sig skyldige i alle anklager.

Lori Vallow blev foruden drabene på sine børn også fundet skyldig i at have konspireret om at dræbe sin første mands kone.

Det er endnu ikke fastsat, hvor længe hun skal bag tremmer.