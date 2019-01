»De burde skamme sig. At gå efter en mor, der prøver at beskytte sit barn.«

Rikke Louise Andersen er lykkelig. To og et halvt års kamp blev afsluttet mandag formiddag med en sejr.

Det mener hun i hvert fald selv, efter Højesteret mandag afviste sagen om, at Rikke i 2016 delte et overvågningsbillede på Facebook af en 20-årig mand, som blottede sig og onanerede foran hendes datter.

Først blev hun frifundet i byretten. Så blev hun tiltalt på ny og dømt i både by- og landsretten. Og nu er sagen altså blevet afvist i Højesteret, fordi anklagemyndigheden har rejst tiltale mod Rikke for noget, som hun allerede var blevet frifundet for. Og det må man altså ikke.

»Jeg er så glad. Det har fandeme været hårdt. Nu har de fået den spand kolde vand i hovedet efter at have gået efter mig så meget. De burde skamme sig,« siger Rikke Louise Andersen til B.T.

Hele sagen havde sit udspring tilbage den 4. august 2016.

Bag en butik i Nyråd blottede en 20-årig mand sig foran to ti-årige piger.

Rikkes datter og hendes veninde.

Dagen efter står Rikke i butikken og ser overvågningsbilleder af manden.

Hun tager et billede med sin mobil og lægger det ud på sin facebookprofil.

'Ham hér skal vi have fat i, så del, indtil vi finder ham,' står der til billedet, hvor man kan se mandens ansigt.

»Der var også billeder, hvor han sad med sin tissemand i hånden, men jeg lagde kun billedet ud, hvor man kunne se ansigtet. Tre til fire timer senere ringede politiet og sagde, at han var anholdt, og at jeg burde fjerne billedet. Så det gjorde jeg,« fortæller Rikke.

Rikke fjernede billedet, men det var for sent.

Hun blev tiltalt for at dele billedet og blev senere idømt en bøde på 5.000 kroner, mens blotteren blev idømt ti dagbøder af 250 kroner.

»Hans dom var jo fuldstændig til grin. Det er helt vanvittigt, at han fik så lidt, men jeg kunne jo ikke anke hans sag, så jeg måtte køre min egen for at vise omverdenen, hvor uretfærdigt det er, at jeg skal straffes mere end en blotter, fordi jeg beskytter mit barn,« siger Rikke.

Og kampen har været hård.

Især når hun har taget et kig på de store mediers kommentarspor i forbindelse med sagen.

»Jeg er blevet udstillet så mange steder, at du ikke forstår det,« siger hun.

Der er i særdeleshed nogle kommentarer, der har sat sig dybere, end hun selv troede.

»Der var en, der skrev, at han håbede, jeg kørte ud over en kløft med mine børn i bilen. Og der er også en, der har skrevet, at han håbede, jeg blev voldtaget. Det har gjort ondt at læse de kommentarer,« fortæller Rikke.

Hun fortryder ikke et sekund, at hun med egne ord »kæmper for de børn, der bliver krænket«.

I stedet glæder hun sig over, at sagen nu definitivt er slut, og at hun ikke blev dømt.

En bedrift, der skal fejres.

»Vi skal hygge i dag. Mine børn og min mand. Jeg tror, vi skal have noget god mad,« siger Rikke.