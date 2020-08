En af to brødre, der er sigtet for drab på sort mand, skal fortsat sidde fængslet i sagen. Han nægter racisme.

En af de to brødre, som er sigtet for at have dræbt en sort mand på Bornholm i slutningen af juni i år, har forklaret til politiet, at hans mor havde sagt, at den dræbte havde voldtaget hende.

Det er kommet frem onsdag under et retsmøde ved Retten på Bornholm.

Her er der blevet læst op af den forklaring, som den yngste bror har givet til politiet.

Efter at brødrene havde fået at vide af deres mor, at den 28-årige mand havde været seksuelt grænseoverskridende over for hende og voldtaget hende, inviterede de ham ud på øl et afsidesliggende sted.

Her ville de give ham en lærestreg. Den omfattende vold, den 28-årige blev udsat for, førte til hans død.

/ritzau/