Kvindes åreladning af søn er ifølge retten at betragte som et legemsangreb af særlig brutal karakter.

En 36-årig kvinde fra Skjern er kendt skyldig i mishandling af sin søn ved at have tappet ham for blod over en årrække. Det har Retten i Herning afgjort.

Kvinden var tiltalt for gennem fem år at have tappet en halv liter blod fra drengen om ugen.

Hun har erkendt sig delvist skyldig i anklagen.

Retten finder, at der er tale om et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245.

- Legemsangrebene må henset til systematikken heri betegnes som mishandling, konkluderer retten i kendelsen.

Efter kendelsen er læst op, er kvinden brudt grædende sammen. Hun er ført ud af retten, der nu holder en kort pause.

Herefter er det planen, at anklager og forsvarer skal argumentere for, hvilken straf de finder passende.

/ritzau/