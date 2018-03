En 12-årig dreng har sammen med flere andre børn og unge røget hash og festet i lejligheden på Østerbro, hvor to 14-årige natten til søndag overdoserede på det, som politiet antager er receptpligtig medicin. Lejligheden tilhører en 40-årig kvinde, som nu er sigtet for uagtsomt manddrab.

Den 12-årige dreng fortæller fredag til BT, hvordan han sammen med flere andre mindreårige har røget hash i lejligheden, hvor hans to 14-årige venner - den nu afdøde dreng og dennes kæreste, der fortsat ligger i koma på Rigshospitalet - overdoserede natten til søndag.

To af gangene røg de sammen med den 40-årige kvinde, som er mor til den 14-årige pige i koma. Lejligheden beskriver han som rodet og nusset.

»Jeg har været i lejligheden tre gange. For to uger siden sov jeg der sammen med en masse andre. Vi sov inde på morens (den 40-årige kvinde, red.) værelse og inde i stuen. Dagen efter stod vi op omkring klokken 09.00 og kom til at vække moren, som gav en smøg til os hver og sagde, at vi skulle lave en joint, så vi kunne falde i søvn igen,« fortæller den 12-årige, som har gennemført interviewet med BT sammen med sin mor, der ønsker, at sønnen anonymiseres. BT er bekendt med begge deres identiteter.

Røg bong med børnene

Den 12-årige fortæller, at han var i lejligheden torsdag i sidste uge. Altå kun to dage før en overdosis tog livet af hans ene ven og efterlod den anden i en livstruende koma.

31-årige Camilla med sin i dag 12-årige søn, der var ven med den 14-årige dreng, der natten til søndag døde af en overdosis i en lejlighed på Østerbro i København. (Privatfoto) 31-årige Camilla med sin i dag 12-årige søn, der var ven med den 14-årige dreng, der natten til søndag døde af en overdosis i en lejlighed på Østerbro i København. (Privatfoto)

»Vi sad bare og røg og hørte musik. Og om aftenen kom hun (den 40-årige kvinde, red.) ind og røg bong med dem, der havde lyst. Hun var altid rimelig ligeglad med, hvad vi lavede. Hun var også ligeglad med, om der blev røget joints derhjemme,« siger den 12-årige og tilføjer:

»Hun sad med os og røg, men fem minutter efter sendte hun mig hjem, fordi jeg havde røget mig for skæv. Jeg tror, at hun smed mig ud, fordi jeg var træt og lagde mig ned.«

Kendt fra misbrugsmiljøet

De tre gange han besøgte lejligheden på Østerbro, har gruppen af børn og unge siddet inde i stuen, mens moren lå inde i soveværelset og læste eller sov.

En nabo til lejligheden oplyser til BT, at det i lang tid har været kutyme, at børn - jævnaldrende med kvindens 14-årige datter - har festet i lejligheden i weekenderne. Den 40-årige kvinde, som altså nu er sigtet for uagtsomt manddrab, er ifølge politiet kendt fra misbrugsmiljøet.

Vidste du godt, at din venindes mor er tidligere stofmisbruger?

»Ja, det vidste vi alle sammen godt. Det var spændende, at man måtte det hele derhjemme hos hende. Det var derfor, vi kom der. Vi sad på et tidspunkt inde i stuen og talte om, at politiet flere gange har været i lejligheden. Det overhørte moren fra sit værelse. Hun sagde, at hvis politiet kom, så skulle vi lade som om, at der ikke var sket noget,« siger han.

Moren fik metadon

Den 12-årige dreng vidste også godt, at venindens mor fik det receptpligtige medicin metadon for sit misbrug. Han husker at have set doseringer af metadon-piller fra apoteket ligge fremme i lejligheden.

»Det er sygt, at det bare lå frit fremme derhjemme,« siger den 12-årige.

Da man fortsat venter på svar fra de retsmedicinske undersøgelser, ved politiet ikke med sikkerhed, hvad de to 14-årige overdoserede af. Dog blev der ifølge BTs oplysninger hverken fundet spor af andre euforiserende stoffer som kokain, amfetamin eller ecstasy i lejligheden.