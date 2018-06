Siden oktober har politiet ledt efter moren til et dødt barn. Nu er hun fundet og er blevet sigtet.

Albertslund. En 22-årig kvinde fra Rumænien er blevet fængslet for at have slået sit barn ihjel. Barneliget blev fundet på et grønt område i Glostrup i oktober.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Kvinden har siden maj været internationalt efterlyst. Hun blev anholdt i Rumænien og derpå udleveret til Danmark. Mandag ankom hun til Danmark og blev stillet for en dommer, som besluttede at varetægtsfængsle hende frem til 19. juli.

- Vi ser først og fremmest dette som en tragisk sag, hvor vi nu forhåbentlig kan få bragt endelig klarhed over, hvad der skete, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen.

Kvinden er ikke sigtet efter den almindelige drabsparagraf i straffeloven.

I stedet er hun mistænkt for at have overtrådt paragraf 238:

- Dræber en moder sit barn under eller straks efter fødslen, og det må formodes, at hun har handlet i nød, af frygt for vanære eller under påvirkning af en ved fødslen fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvildhed, straffes hun med fængsel indtil fire år, lyder det i straffeloven.

Ifølge politiet er forbrydelsen sket mellem 12. september og 28. september. Den 16. oktober fandt nogle håndværkere liget af det lille drengebarn, som lå svøbt i en rød hættetrøje.

Det vides ikke, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen. Retsmødet blev holdt for lukkede døre.

Politiet oplyste allerede i november sidste år, at det mente at have identificeret kvinden, som slog spædbarnet ihjel. Politiet oplyste dengang, at der formentlig var tale om en rumænsk kvinde, som var bosat i Danmark.

I den forbindelse bad politiet det rumænske politi om hjælp til at identificere kvinden. Håbet var, at man kunne matche dna-materiale fra kvinden med dna fra spædbarnet.

De rumænske myndigheder havde dog ikke dna fra kvinden. Dog fandt dansk politi dna i en lejlighed i Glostrup, som man mener, at kvinden boede i.

Det er uvist, om det er dette dna, der har hjulpet politiet til nu at finde frem til kvinden.

/ritzau/