En mor forgreb sig flere gange på sin fireårige søn. Nu har hun fået en fængselsstraf på tre år og ni måneder.

Lyngby. En kun fire år gammel dreng blev i løbet af tre måneder udsat for en række overgreb begået af sin egen mor. Ifølge politiet skete overgrebene efter opfordring fra en 42-årig mand.

Moren filmede overgrebene, og hun sendte optagelserne videre til den 42-årige.

Ved et retsmøde torsdag er den 42-årige mor blevet idømt tre år og ni måneders fængsel for overgrebene, som hun har erkendt. Derfor er sagen blevet behandlet som en tilståelsessag.

Anklager Bente Schnack argumenterede i sin procedure for en straf på fem års fængsel.

Overgrebene foregik på en adresse i Charlottenlund mellem juni og september sidste år.

I perioden gjorde moren ting ved drengen, eller fik ham til at gøre ting ved hende. Sigtelsen lyder på, at hun skal have voldtaget drengen 20 gange ved at have andet seksuelt forhold end samleje med ham.

Mindst ti gange krænkede hun også hans blufærdighed. Desuden forsøgte hun at voldtage drengen. Det mislykkedes "formentlig på grund af barnets manglende evne dertil", lyder det i retsmødebegæringen.

I alle tilfælde skete overgrebene, efter at en 42-årig mand via en chat opfordrede kvinden til det. Moren optog 11 gange pornografiske fotos af sønnen, som hun videresendte. Samlet blev 59 fotos videresendt.

Desuden havde hun 103 pornografiske fotos af sønnen - heraf fire videoer.

Sagen mod den 42-årige mand har afventet dommen mod moren. Han sigtes for at have opfordret kvinden til overgrebene. Han blev varetægtsfængslet i oktober. Ved grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig.

Moren blev anholdt den 19. september sidste år og blev efterfølgende varetægtsfængslet, hvilket hun har været siden.

Kvinden har udbedt sig betænkningstid, i forhold til om hun vil anke dommen.

/ritzau/