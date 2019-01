Den 36-årige mor, der er tiltalt for at have udsat sin søn for systematisk blodtapning, erkender sig delvist skyldig.

Det forklarer hendes forsvarsadvokat, René Knudsen, da sagen indledes mandag ved Retten i Herning.

Hun erkender blodaftapning over en periode på to-tre år og erkender samtidig, at tapningen er sket uden lægefaglig begrundelse og under påvirkning af lidelsen Münchhausen by proxy.

Det er en lidelse, der også benævnes medicinsk børnemishandling.

Kvinden nægter sig dog skyldig i den rejste tiltale efter den grove voldsparagraf.

Der er ifølge kvindens erkendelse tale om vold efter den milde voldsparagraf.

Udover den delvise erkendelse kan moren acceptere, at hun frakendes retten til at virke som sygeplejerske i en periode.

Det kom frem allerede ved grundlovsforhøret, at kvinden erkender sig skyldig i at have tappet blod fra sin søn.

Fakta om Münchhausens syndrom * Münchhausens syndrom er opkaldt efter den tyske Baron von Münchhausen, der i 1700-tallet fandt på vilde røverhistorier om sine bedrifter. * Lægerne bruger betegnelsen om en person, der simulerer eller selv skaber symptomer for at komme i kontakt med sundhedsvæsenet. * Hvis man skader andre end sig selv, kaldes det Münchhausen by proxy (Münchhausen per stedfortræder, red.). * Det kan eksempelvis være et barn, der påføres symptomer eller skader. * Münchhausen by proxy regnes for at være en personlighedsforstyrrelse, der kan bunde i udøverens behov for opmærksomhed og anerkendelse. * Der ses en overrepræsentation af kvinder, navnlig kvinder uddannet inden for sundhedssektoren. * Münchhausen by proxy kaldes også medicinsk børnemishandling. * En britisk undersøgelse anslår, at to ud af 100.000 børn udsættes for medicinsk børnemishandling. * Det er sjældent, at lægerne stiller diagnosen. I nyere tid er der særligt to sager, der forbindes med lidelsen: * I 1985 fik en sjællandsk kvinde dom for at have sprøjtet blomstervand ind i sit indlagte barns væskedrop. * I 1990 blev en 30-årig mor ved Retten i Kolding dømt for grov vold mod sine to sønner. En videooptagelse viste, at hun under et ophold på Kolding Sygehus trak en plastikpose over den ene søns hoved. Barnet overlevede. Hans storebror var et år tidligere død som følge af kvælningsanfald fremkaldt af moren. Kilder: Ritzau, B.T., Kristeligt Dagblad, Sundhed.dk.

Kvinden er dog ikke enig i anklagemyndighedens vurdering af mængden af blod og perioden, det er foregået over.

Anklagemyndigheden mener, at blodtapningen er foregået over fem år, fra drengen var 11 måneder gammel, til han fyldte seks år.

Kvinden kan altså kun erkende, at det er sket over en kortere periode.

Anklager Pia Koudahl har nu indledt sin forelæggelse af sagen.

Der er afsat fem retsdage til sagen, og der ventes dom i sagen 7. februar.