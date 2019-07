Retten i Salé i Marokko fældede torsdag dom over tiltalte i sag om drab på dansk og norsk kvinde i december.

Moren til den terrordræbte Louisa Vesterager Jespersen er tilfreds med torsdagens domme ved retten i Salé i Marokko.

Her blev tre mænd idømt dødsstraf.

- Det giver os noget retfærdighed til vores døtre, at det er sådan, at når de (de dømte, red.) dræber folk, så får de selv samme tur, så de ikke kan gøre gå ud og gøre det mod andre.

- Det vigtigste for mig er retfærdighed for pigerne og for os, siger Helle Vesterager Jespersen til TV2.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland på 28 år blev dræbt i Atlas-bjergene i december sidste år, da de var på vandretur i området.

De blev slået ihjel med kniv og efterfølgende halshugget. Det hele blev optaget på video af de tre Islamisk Stat-sympatisører.

Ud over de tre mænd, der blev idømt dødsstraf, blev en fjerde mand ifølge TV2 idømt livsvarigt fængsel, mens 20 andre er idømt mellem 5 og 25 års fængsel for deres roller i dobbeltdrabet.

Dommene til de tre mænd tror Helle Vesterager Jespersen imidlertid ikke vil læge nogen sår efter drabene i december. Men det vil kunne give ro, fortæller hun.

- Det vil kunne give mig lidt mere ro på, så jeg tænker, at de ikke kan gå ud og såre andre mennesker.

