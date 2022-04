Retten i Hjørring har frifundet en 55-årige mand for drab på sin mor. Han er i stedet blevet dømt for vold med døden til følge.

Det siger anklager ved Nordjyllands Politi Eva Madsen om den kendelse, der onsdag er blevet sagt højt ved Retten i Hjørring.

Anklagemyndigheden gik ellers efter at få den 55-årige dømt for manddrab efter voldsomt overfald begået mod sin mor tilbage i juli sidste år, hvorefter hun afgik ved døden.

Men retten var altså uenig i anklagemyndighedens tiltale og har dermed ikke vurderet, at det var sønnens hensigt at slå sin mor ihjel. Retten vurderede heller ikke, at den 55-årige anså det som overvejende sandsynligt, at volden ville resultere i moderens død.

Samtidig er han blevet idømt en anbringelsesdom på en psykiatrisk afdeling, hvilket også var det, den nordjyske anklagemyndighed sigtede efter.

Den uhyggelige sag skete 30. juli 2021 tidligt om morgenen, da den 55-årige søn og 75-årige mor begge befandt sig på sønnens bopæl i Brønderslev.

Hvad der præcist har foregået forud for overfaldet, der endte med at koste den 75-årige livet, står efter retssagen ikke klart. Ifølge Nordjyske fremstod den 55-årige 'usammenhængende' og 'opfarende', hvorfor anklager såvel som forsvarer måtte opgive at udspørge ham, da han sad i vidneskranken tirsdag.

»I kan rende mig i røven hele bundtet,« lød det blandt andet fra den 55-årige i retten.

Ifølge anklageskriftet i sagen var det klokken 02.30, at den 55-årige overfaldt sin mor med talrige slag, spark, stød med knæ, tramp på hoved og krop, hvorefter han udsatte hende for kvælning. Vold, som Retten fandt ham skyldig i, på nær at han skulle have kvalt sin mor.

Volden var så voldsom, at den 75-årige kvinde pådrog sig adskillige skader.

Hun pådrog sig brud, blodansamlinger og indre blødninger. Den 55-årige fortsatte sin voldsomme adfærd helt frem til klokken 04.15, hvorefter den 75-åriges liv ikke stod til at redde.

Døden indtraf klokken 05.13, efter den 75-årige kvinde var blevet fragtet til Aalborg Universitetshospital.

Ifølge den 55-årige opstod kvindens skader som følge af et fald, men det betvivlede en ambulancelæge i høj grad under en vidneforklaring tirsdag, skriver TV 2 Nord.

»En kvinde med et blomkålsøre, som er ukontaktbar, en seng, der er væltet, og en ung mand, som ikke kan forklare, hvad der er sket. Det her er et traume og i et etplanshus, der får man ikke sådan et traume. Det ligner slet ikke et fald,« forklarede ambulancelægen i retten.

Den 55-årige har igennem hele forløbet afvist anklagerne mod sig.

Om anklagemyndigheden anker dommen står endnu uklart, da det er Statsadvokaten, der skal tage stilling til det.