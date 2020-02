»Det var frygteligt.«

Så klar er meldingen lørdag morgen fra Sonny Bonde, der er vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han forholder sig til en families tragedie efter en alvorlig færdselsulykke fredag aften ved Rødhøj, der ligger lige øst for Asnæs.

Her kørte to personbiler frontalt sammen på landevejen, da den ene med ret høj hastighed foretog en overhaling.

I den bil, der blev ramt som konsekvens af overhalingen, sad en familie bestående af et lille barn på et år samt faren og moren på omkring 30 år.

For moren blev ulykken fatal.

Midt- og Vestjællands Politi modtog anmeldelse om ulykken klokken 18:52, og kort efter ambulance og politi var kommet ud til ulykken, kunne det konstateres, at hun var død.

Barnet og faren blev begge indlagt på hospitalet.

I aftes var meldingen fra den daværende vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi, Lars Galasz, at barnet og faren 'var kommet slemt til skade'.

Mens Sonny Bonde ikke kan oplyse nyt om farens tilstand, har han melding om den et-årige

»Jeg har fået oplyst, at barnet er uden for livsfare,« siger vagthavende.

Kan du oplyse, hvad der konkret er sket med barnet?

»Jeg kan fortælle, at det har en fraktur. Det vil sige et brud på en knogle i kroppen. Jeg kan ikke sige hvor henne,« siger han.

Manden, der med høj fart forårsagede ulykken ved at lave overhalingen, stak i aftes af, inden politiet dukkede op.

Tilbage i den bil, manden forsvandt fra, sad en kvinde, der er lettere tilskadekommet.

Efter at have været væk i flere timer mødte manden i aftes op på akutmodtagelsen i Holbæk kl. 21.26, da han også var kommet til skade. Han blev her efter anholdt og skal i løbet af lørdagen til afhøring,

»Det vil efter afhøring vurderes, hvad der skal ske med manden,« siger Sonny Bonde.