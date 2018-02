En 36-årig mor kræves udvist af anklagemyndigheden, da hun står tiltalt for mishandling af sine børn over en længere periode.

Moderen, der skal for retten i Nykøbing Falster fredag, nægter sig skyldig.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge anklageskriftet har hun blandt andet påført sin datter 'store smerter', da hun brugte sine lange negle som våben, når hun tog fat i pigens kønsdele og drejede rundt.

Og der er ikke tale om et enkeltstående tilfælde. Det er angiveligt sket mange gange over en fem år lang periode. I dag er pigen 14 år. Moderen står også tiltalt for at have brugt sine lange negle som våben mod sønnen, der er blevet prikket og nevet, indtil han begyndte at bløde. Sønnen er i dag seks år gammel.

Mishandlingen af børnene skete ifølge anklagemyndigheden på familiens to adresser på Lolland-Falster. Men moderen brugte ifølge anklageskriftet også andre midler på sine børn. Hun tildelte dem flere gange om ugen hårde knytnæveslag i ansigtet og på kroppen.