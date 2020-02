»Jeg har ikke gjort det, så det skal nok gå«.

Sådan lød det onsdag eftermiddag fra en 54-årig mor, kort før hun blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød.

Nordsjællands Politi har efter mere end et års efterforskning anholdt og sigtet kvinden for at have dræbt sin datter.

Drabet er ifølge politiets sigtelse foregået ved hjælp af overmedicinering tilbage i slutningen af januar 2019 i Allerød i Nordsjælland.

Den dræbte datter var multihandicappet, og kvinden nægtede sig i retsmødet skyldig.

Datteren blev ifølge sigtelsen dræbt ved at få 80 gange den normale dosis af præparatet Lioresal med det muskelafslappende stof Baclofen.

Af hensyn til den videre efterforskning i sagen bad anklageren i sagen - senioranklager Bente Schnack fra Nordsjællands Politi - om, at grundlovsforhøret kom til at foregå bag lukkede døre. Altså så hverken pressen eller andre tilhørere fik lov til at være til stede på tilhørerrækkerne.

Trods protester fra pressen imødekom dommeren begæringen, ligesom der blev nedlagt forbud mod at røbe den anholdte kvindes identitet.

Kvinden var i retten iført sort tøj, støvletter og en rød dynejakke. Hun blev anholdt onsdag morgen kl. 07.10.

Også hendes mand og endnu et barn var til stede ved starten af grundlovsforhøret, men da de blandt andet også skal afhøres, ønskede anklageren dørene lukket af hensyn til sagens videre efterforskning.

Efter et grundlovsforhør på en times tid besluttede dommeren, at imødekomme politiets begæring om at få kvinden fængslet, så blandt andet familiemedlemmer og nogle af den døde datters plejere kan blive grundigt afhørt.

Dommeren fandt, at der var begrundet mistanke om drab, men ville dog kun gå med til at varetægtsfængsle i syv dage, selv om anklageren havde bedt om 14 dage.

Ved retsmødets slutning gik den fængslede kvinde med en alvorlig mine ned til sin søn og datterens far på tilhørerrækkerne, slog ud med armene og sagde:

»Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg klarer alt det praktiske«.

Hvis der skulle vise sig at være tale om et drab i den aktuelle sag fra Allerød, er det langt fra første gang, at desperate forældre til multihandicappede børn i afmagt har slået deres børn ihjel.

Så sent som 27. i november sidste år slog en mor i Skuldelev ved Skibby i den vestlige del af Nordsjælland sin 16-årige, handicappede søn ihjel og begik bagefter selvmord.

Kort inden familietragedien havde hun lagt et opslag på Facebook, der handlede om, hvordan forældre til svært autistiske børn må kæmpe for at beholde deres handicappede børn hjemme. En kamp som hun også selv havde kæmpet i forhold til sin elskede søn.

I den sydlige del af Nordsjælland dræbte en 69-årig far i februar 2016 sin 25-årige, multihandicappede datter og begik efterfølgende selvmord på Mariebjerg Kirkegård i Gentofte.

Kort inden havde den desperate far sendt et nødråb til borgmesteren i Furesø Kommune, fordi Furesø og Gentofte Kommuner sammen med den institution i Gentofte, hvor datteren var anbragt, ville begrænse hans adgang til datteren og overtage værgemålet for hende.

Ifølge faderen for at lukke munden på ham, fordi han i årevis havde påpeget, at datteren var udsat for alvorlige plejesvigt.

Og i 2014 dræbte en 64-årig mor i Skælskør sin 43-årige, handicappede datter i deres hjem og lod lig ligge i 12 dage mellem datterens bamser.

Under grundlovsforhøret fortalte moderen, at hun handlede i afmagt over, at kommunen ikke længere ville hjælpe hende med datteren, som har været handicappet siden fødslen. To år tidligere mistede moderen sin mand, og siden havde hun været alene med datteren.

Ved retten i Næstved blev moderen i første omgang straffet med fængsel i 11 år for drabet på datteren, men Østre Landsret nedsatte i december 2014 straffen til tre års fængsel.