Monica Bjerning Møller havde ellers kigget til begge sider, da hun kørte over lyskrydset, men pludselig kiggede hun ind i forlygterne fra en bil, der kom lige imod hende.

»Jeg så den her bil komme kørende i fuld fart i mod mig, og det næste, der skete, var, at jeg lå og kiggede på asfalten igennem en knust rude.«

Sådan fortæller den unge odenseaner om et biluheld, hun var involveret i 9. april.

Her endte hendes lille sølvgrå bil på taget.

Monica Bjerning Møller lavede efter uheldet et opslag på sociale medier, hvor hun efterlyser vidner, der kunne være med til at afklare, præcist hvad der gik galt, siden de endte i en ulykke.

Monica Bjerning Møller føler sig heldig, selvom hun pådrog sig nogle skavanker ved ulykken. Foto: Privat Vis mere Monica Bjerning Møller føler sig heldig, selvom hun pådrog sig nogle skavanker ved ulykken. Foto: Privat

Heldigvis slap både hun, veninden og venindens hund, der begge var med i bilen, fra ulykken uden alvorlige skader.

Monica Bjerning Møller fik dog slået sit bækken skævt, og må nu ligge stille meget af tiden.

Da hun lå der i sin bil, tænkte hun som det første på at komme hurtigst muligt ud af bilen, fortæller hun til B.T.

»Der kan jo være brandbare væsker, som slipper ud, så jeg havde bare fokus på at skulle ud.«

Veninden var fokuseret på, at også hunden var uskadt, og at den skulle ud af køretøjet.

Hun og hunden formåede at kravle ud af den ødelagte bagrude, mens fremmede måtte flå fordøren op, så også Monica Bjerning Møller kunne komme ud.

Skyldsspørgsmålet B.T. har i overensstemmelse med Monica Bjerning Møller valgt at holde sig ude af spørgsmålet om skylden, da det er en sag, der for nuværende efterforskes af Fyns Politi. Monica Bjerning Møller og modparten er uenige om hændelsesforløbet, og derfor har førstnævnte med politiets accept efterlyst vidner. Hendes opslag på Facebook er delt 1.000 gange, og der er fundet flere vidner, som kan hjælpe i sagen.

»Det første, jeg spurgte om, var, om der var ringet efter en ambulance, og derefter spurgte jeg, om man havde ringet til politiet.«

»Da jeg så fandt ud af, at det var på plads, gik jeg i gang med at ringe rundt til mine nærmeste.«

Monica Bjerning Møllers pårørende var til et arrangement et andet sted i landet, men vendte hurtigt om for at komme tilbage og besøge hende på hospitalet.

Den 24-årige bilist føler sig - trods det forskubbede bækken - heldig at være sluppet nogenlunde helskindet fra ulykken.

Hun opfordrer nu folk til at kigge sig godt for, når de kører ud i et kryds.

Det gjorde hun, og derfor nåede hun at træde på speederen, så modparten ramte stolpen imellem fører- og passagersædet i stedet for lige ind på den bløde bildør.

Hun har da også flere gange været ude at køre siden, og heldigvis er der ingen angst eller flashbacks, fortæller hun.