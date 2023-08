Han var bevæbnet med et ladt haglgevær, fem knive, et baseballbat og en økse, da han nærmede sig supermarkedet nord for København.

Sådan lød tiltalen onsdag formiddag mod en 19-årig mand fra Værløse ved byretten i Lyngby.

I retten indrømmede han, at hans plan var at skyde »en masse mennesker« i supermarkedet Rema 1000 i Hareskovby for et år siden.

Den psykisk syge mand var fascineret af skoleskyderier, og havde derfor 20. august i fjor låst sig ind i sin storebrors våbenskab. Begge boede på det tidspunkt hjemme hos forældrene.

Han havde taget jagtgeværet med fem-seks skud i, og dagen efter ved middagstid gik han mod supermarkedet på Gammel Hareskovvej for at skyde løs.

Forinden havde han været der en times tid før for at sikre sig, at der var mange mennesker. Derpå hentede han jagtgeværet, lagde det i en sort taske med et tæppe over og gik mod Rema 1000.

Omkring 50 meter før supermarkedet tog han geværet frem i udkanten af Hareskoven.

»Så kunne jeg gøre mig klar, uden at nogen så det,« forklarede han i vidneskranken onsdag.

I sidste øjeblik fik han dog et klarsyn i sine tvangstanker, og fortrød planerne om et masseskyderi. I stedet fik han telefonisk forbindelse med sin far, som straks efter hentede ham.

Den unge mand blev anholdt kort efter, og politiet valgte fra starten at behandle sagen med den allerstørste grad af hemmelighedskræmmeri.

Den unge mand blev i dybeste hemmelighed varetægtsfængslet i et grundlovsforhør for såkaldt lukkede døre, hvor selv sigtelsen mod ham var hemmelig – og blev ved med at være det, indtil der måneder senere blev rejst tiltale.

Af sagens journalnummer fremgik det dog, at han som udgangspunkt ved anholdelsen og varetægtsfængslingen blev sigtet for drabsforsøg.

Episoden fandt sted blot halvanden måned efter det blodige skyderi i storcentret Field's på Amager, hvor en psykisk syg mand 3. juli sidste år dræbte tre mennesker og sårede over en snes andre.

Han var ikke inspireret af Field's-skyderiet, men havde dog nævnt det i en slags dagbog, som han havde skrevet op til episoden.

Samtidig vakte det opmærksomhed, at supermarkedet i Hareskovby kun lå ganske få hundrede meter fra statsminister Mette Frederiksens daværende privatadresse, og at statsministeren også benyttede Rema-forretningen som kunde.

Efter et stykke afkræftede Nordsjællands Politi dog over for B.T., at politikredsen havde en verserende efterforskning, hvor statsministeren skulle være formodet mål.

Ved onsdagens retssag i Lyngby var den 19-årige mand ikke tiltalt for drabsforsøg, men »kun« straffelovens alvorlige paragraf 192 a ved at være i besiddelse af blandt andet et skarplagt skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

»Min klient erkender sig skyldig,« oplyste den unge mands forsvarer – advokat Ole Larsen – ved retsmødets start.

Et ladt skydevåben på et offentligt sted vil normalt som udgangspunkt koste mindst to års fængsel, men i stedet ønskede anklageren, at den 19-årige blev som en foranstaltning blev anbragt på en psykiatrisk afdeling i stedet for en traditionel frihedsstraf.

Ifølge Retslægerådet havde han været sindssyg i gerningsøjeblikket, og derfor skulle han ikke straffes med fængsel.

Det tog da også kun domsmandsretten tre minutter at nå frem til, at den 19-årige skulle anbringes til behandling på psykiatrisk afdeling med en længstetid på fem år.

En anbringelsesdom er ligesom en fængselsdom en berøvelse af den dømtes frihed, men i stedet for at afsone en straf i et fængsel skal den dømte være indlagt og modtage behandling.

Tidligere på sommeren blev også gerningsmanden fra masseskyderiet i Field's sidste sommer eksempelvis dømt til anbringelse på den særligt sikrede psykiatriske afdeling i Slagelse.