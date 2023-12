Politiet opfordrer borgere med biler udstyret med dashcam til at gennemse optagelser og søger desuden vidner.

I bestræbelserne på at finde frem til en bil, som natten til lørdag påkørte og dræbte en 51-årige mand i Haderslev, efterlyser Syd- og Sønderjyllands Politi en mørk bil med grå fælge.

Politiet skriver i en pressemeddelelse, at det drejer sig om en femdørs personbil, muligvis en Peugeot 308 fra 2017.

Fredag aften kort før midnat blev en 51-årig mand fundet liggende livløs på Laurids Skaus Gade ud for nummer 16. Manden blev bragt til sygehuset, hvor en læge kunne konstatere, at manden var død.

Det var en buschauffør, som opdagede den livløse mand ligge på kørebanen.

Politiet holdt i første omgang alle muligheder åbne med hensyn til, hvad der var sket, men sagde dog, at man regnede med, at der var tale om en påkørsel.

Efterforskningen har nu fået politiet til at koncentrere sig om en bil, der kom kørende ad Laurids Skaus Gade efter at være drejet ud fra Aastrupvej. Bilen svingede efterfølgende til højre ad Bredgade.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer borgere til at henvende sig, hvis de mener at have set den pågældende bil.

Politiet beder desuden borgere i området, som har biler udstyret med et såkaldt dashcam, om at gennemse optagelserne og om at henvende sig, hvis man har oplysninger i øvrigt.

Lørdag efterlyste politiet en hvid ladvogn med et orange advarselslys, men allerede søndag meldte politiet ud, at den bil ikke var relevant for efterforskningen alligevel.

