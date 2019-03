Dronning Alexandrines Bro (Mønbroen) blev søndag spærret, efter der var sket en trafikulykke.

To biler var søndag morgen involveret i ulykken, der skete på Kostervej ved broen, og den ene bil endte på taget.

Det fortæller vagtchef Stefan Jensen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»Årsagen til ulykken kender vi ikke endnu, men der skulle ikke være tale om alvorlig personskade,« siger han.

Som følge af ulykken blev der fuldstændig spærret ved Mønbroen.

»Der er ikke nogen tidshorisont endnu. Vi skal lige have noget redning ud til stedet og have fjernet de her biler. Så der går lige lidt tid, men hvor lang tid det ved vi ikke,« lød det tidligere fra vagtchefen.

Omkring klokken 09:20 lyder meldingen, at broen nu er åbnet igen i begge retninger, efter man har fået ryddet Kostervej.

Opdateres...