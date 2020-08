For to uger siden modtog Maiken Ahlgreen et opkald, som kan give enhver forældre søvnløse nætter.

En dreng i hendes barns børnehave havde været ude for en ulykke på legepladsen og var fløjet til Skejby Sygehus i kritisk tilstand.

I dag, to uger efter ulykken, står hun og to andre mødre med børn i samme børnehave tilbage med følelsen af, at Hedensted Kommune, hvor børnehaven ligger, har forsøgt at fralægge sig ansvaret for den meget alvorlige ulykke.

»Vi føler, at kommunens håndtering har været helt forfærdelig,« indleder Maiken Ahlgreen, da B.T. taler med hende.

Maiken Ahlgreen står sammen med to andre mødre frem og kritiserer Hedensten Kommune for ikke at tage ordentlig hånd om situationen efter ulykken.

Men inden vi kommer til Maiken Ahlgreen og de to andre mødres historie, skruer vi lige tiden to uger tilbage.

6. august kom en dreng i skovbørnehaven Skovly i Stouby til slemt skade, da en stolpe til børnehavens hængekøje knækkede, mens han legede i den. Drengens skader var så alvorlige, at han måtte hentes af en lægehelikopter på stedet og flyves til Skejby Sygehus i kritisk tilstand.

Ulykken skete, blot få uger efter at legepladsen blev godkendt i en årlig tilsynsrapport af Falck, som Hedensted Kommune har en aftale med. Af rapporten, som Horsens Folkeblad har fået aktindsigt i, fremgår det, at der er fundet råd to steder ved rutchebanen, og at en stolpe omkring et legeredskab krævede nærmere undersøgelse.

Ingen steder er stolpen til hængekøjen nævnt.

Lisa Nomanni var i færd med at aflevere sit barn, da ulykken skete.

»På det efterfølgende krisemøde fortæller kommunen, at Falck i et tilsyn har godkendt legepladsen. Og det er fint, at de siger det, men de burde have kontrolleret, at de her tilsyn er udført ordentligt, og måske i højere grad påtage sig ansvaret for det, der er sket,« fortsætter Lisa Nomanni, som var i færd med at aflevere sit barn, da ulykken skete.

Hun bakkes op af en tredje mor, som ligeledes har et barn i børnehaven.

»Så fortæller de, at politiet har haft en ekspert ude, som har fundet flere ting på legepladsen, som har været rådne, og som man nu har fjernet. Og jeg kan ikke forstå, at man kan overse sådan noget,« siger Camilla Aagren Hansen.

Ingen børn så ulykken

Og så er der Hedensted Kommunes håndtering af sagen i pressen.

Camilla Aagren Hansen har en datter i den børnehave, hvor et dreng for nylig kom alvorligt til skade i en ulykke på legepladsen.

For umiddelbart efter ulykken hed det sig, at ingen børn havde overværet hændelsen.

»Men det er en lodret løgn. Min egen datter overværede selv hændelsen, og hun er i dag stadig meget påvirket af, hvad der skete,« siger Camilla Aagren Hansen og tilføjer, at flere andre børn ligeledes var vidne til hændelsen.

De tre mødre understreger enstemmigt, at de ikke har en finger at sætte på børnehavens Skovlys ageren i sagen. Alle fortæller de, at børnehavens leder og pædagoger undervejs har gjort, hvad de kan i sagen, og at de fortsat er trygge ved at aflevere deres børn i Skovly.

Kommune: Vi påtager os ansvaret

Marianne Berthelsen, der er chef for læring, sundhed, børn og familier i Hedensted Kommune, medgiver, at der var børn, som så ulykken, selv om man altså i første omgang oplyste til pressen, at det ikke var tilfældet.

»Der er forskel på at lyve og på at sige det, man ved. Den umiddelbare melding gik på, at ingen børn var vidne til ulykken, og det blev vi så klogere på time for time,« siger hun til B.T.

Hun bekræfter, at der ved politiets efterfølgende undersøgelse af legepladsen blev konstateret en række forhold, som nu har medført, at man får udført en yderligere undersøgelse af både den og kommunens resterende legepladser – både i skoler, institutioner og offentlige legepladser.

»Jeg mener faktisk, at vi har alt mulig anledning som kommune til at kigge både vores tilsyn, os selv og vores eget retningslinjer igennem for at sikre, at vi gør det så godt, vi kan. Vi har også en selvransagelse for, hvorfor vi løbende sikrer legepladserne, og man skal altid blive usikker på, om man gør det godt nok, når sådan noget her sker,« siger hun videre.

Marianne Berthelsen tilføjer, at man vil kigge nærmere på, hvordan man sikrer kontrollen af kommunens legepladser og procedurerne omkring det, når man har modtaget konklusionen fra de eksterne tilsyn, som man netop har søsat.

»Og så kan vi forholde os til vores eksterne tilsyn, herunder kontrakten til Falck, så vi påtager os altså ethvert ansvar i den her sag,« understreger hun og tilføjer samtidig, at hun er ked af kritikken fra forældrene.