Ilva A/S nægter at have overtrådt skærpede regler for databeskyttelse ved at gemme kundeoplysninger.

Det er skudt helt over målet, når Datatilsynet og anklagemyndigheden kræver møbelkæden Ilva A/S idømt en bøde på halvanden million kroner.

Sådan lyder det mandag fra advokat Poul Gade, der i Retten i Aarhus forsvarer virksomheden mod anklagen om brud på loven om databeskyttelse.

Ilva er tiltalt for at have overtrådt datalovgivningen ved gennem flere år at have gemt oplysninger om 350.000 kunders navne, adresser, telefonnumre, e-mails og købshistorik.

Men møbelkæden mener, at der var tale om uskyldige oplysninger.

- Der er ikke tale om særligt personfølsomme oplysninger, men oplysninger der kan findes i en hver telefonbog, dog med tilføjelsen af, at Hr Jensen købte en blå sofa, argumenterer advokaten i retten.

Poul Gade forsikrer dommeren og de to domsmænd om, at oplysningerne ikke er blevet misbrugt.

- Der er ikke nogen af de her personer, der efterfølgende er blevet kontaktet. De har ikke fået tilsendt reklamer eller andre materiale, ligesom oplysningerne heller ikke er delt med andre, siger advokaten.

Møbelkæden bestrider også, at der skulle være tale om oplysninger om 350.000 kunder.

Virksomheden erkender dog, at man i en vis udstrækning har gemt personoplysninger.

Men det er ifølge advokaten skudt langt over målet, når Datatilsynet har indstillet virksomheden til en bøde på 1,5 millioner kroner.

- Der er højst tale om en formel, teknisk lovovertrædelse, som burde have været afgjort med kritik, eventuelt en tilrettevisning af virksomheden, hvis man mener, at den har gjort noget forkert, siger Poul Gade.

Sagen er den første af sin art, efter at skærpede regler trådte i kraft i foråret 2018 som følge af den såkaldte GDPR-forordning.

Det er en EU-lov, der skærper kravene til beskyttelse af persondata.

Det var Datatilsynet, der politianmeldte Ilva A/S efter et besøg hos møbelkæden, der har hovedkvarter i Sabro ved Aarhus og er en del af Jysk-koncernen.

Kundekartoteket, der efter Datatilsynet og anklagemyndighedens opfattelse er ulovligt, er efterfølgende blevet slettet.

Retten ventes at afsige dom i sagen 12. februar.

