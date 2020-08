Møbelhuset My Home i Frederikshavn står i flammer.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

'Der er brand i møbelhuset My Home Hjørringvej 161 i Frederikshavn. Der udvikles en del røg, hvorfor personer i området bedes gå indendøre og lukke døre og vinduer.'

Politikredsen oplyser videre, at røgen i forbindelse med branden er meget tæt omkring Æblehaven og Rimmens Alle.

Der er brand i møbelhuset My Home Hjørringvej 161 i Frederikshavn. Der udvikles en del røg, hvorfor personer i området bedes gå indendøre og lukke døre og vinduer. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 5, 2020

Nordjyllands Beredskab skriver på Twitter, at der er indkaldt 'massive styrker' til stedet.

'Brand i Møbelforretning på Hjørringvej i Frederikshavn: Der er kraftig røgudvikling fra taget og der er indkaldt massive styrker til stedet. Kør venligst ikke til området, pga. mange slukningskøretøjer.'

Politiet har siden oplyst, at man har slukket for strømmen i et mindre område som følge af branden.

'Strømmen er bla. lukket ved McDonald, Jem og Fix, Superdæk, Peugeot og Toyota, samt nogle private hjem i området. Tidshorisont ukendt.'

Opdateres...