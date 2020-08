Byret har idømt J. L. Møllers Møbelfabrik en bøde på 75.000 kroner for ikke at sikre sig mod ulovlig træ.

En møbelfabrik fra Højbjerg gjorde ikke nok for at sikre sig, at det teaktræ, som den importerede fra Myanmar, var lovligt fældet.

Det mener Retten i Aarhus, som tirsdag har idømt møbelfirmaet 75.000 kroner i bøde.

Retten har fundet det bevist, at J. L. Møllers Møbelfabriks procedure ved importen af træet var utilstrækkelig og ikke gav virksomheden mulighed for at vurdere risikoen for, at de fik ulovligt fældet træ.

- Retten har herved blandt andet lagt vægt på risikoen for korruption i Myanmar og på den betydning, som denne risiko skal have på vurderingen af også officielle dokumenter udstedt af myndigheder, står der blandt andet i dommen.

Træet blev importeret fra Myanmar ad to omgange - i maj 2015 og 10. april 2017.

Anklagemyndigheden havde krævet en bøde på knap 400.000 kroner. Desuden ønskede anklageren, at der skulle konfiskeres 326.694 kroner hos firmaet - et beløb svarende til importværdien af træet.

Men J. L. Møllers Møbelfabrik slipper for at skulle betale det beløb, da dommeren ikke har fundet grundlag for at kræve det konfiskeret.

Specialanklager Jan Østergaard forklarer, at møbelfabrikken burde have sikret sig, at de havde oplysninger nok til at kunne lave en mere grundig analyse af risikoen ved at importere teaktræ fra Myanmar.

Det skulle så føre til overvejelser, der kunne minimere risikoen for, at træet kunne være fældet ulovligt.

- Miljøstyrelsens krav er, at man skal helt ned, så der er en ubetydelig risiko for, at der vil ske ulovlig skovhug, før at det kan føre til, at man kan importere fra Myanmar, siger specialanklageren.

- Ingen EU-importører havde på det her tidspunkt adgang til at kunne kontrollere den enkelte skov. Hvad der skete mellem skoven og savværket, havde ingen udenlandske myndigheder mulighed for at kontrollere via sine egne medarbejdere.

Han mener, at det er særligt groft, at virksomheden fortsatte importen i 2016/2017, på trods af at den var blevet advaret.

- Jeg synes, at det er særligt groft, at de har fået et påbud undervejs af import nummer to. Og de tier stille over for miljømyndighederne, da de er på tilsyn.

- Så de fortsætter importen vel vidende, at de har fået at vide, at deres import ikke er tilstrækkelig påpasselig, siger Jan Østergaard.

Der er nu mulighed for, at møbelfabrikken og anklagemyndigheden kan anke dommen.

