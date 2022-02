Efter tip fra borgere kom to kiosker i Husum i politiet og Sikkerhedsstyrelsens søgelys. 11. februar aflagde de to myndigheder dem så et visit.

Nu er de to kioskejere sigtet i en sag omhandlende næsten 200 ulovlige piller.

I den ene kiosk blev der nemlig fundet 60 stærke smertestillende og receptpligtige piller, mens der i den anden først blev fundet omtrent 130 under ransagningen.

Medicinen blev konfiskeret, og nu er de to kioskejere sigtet for ulovligt salg af receptpligtige piller.

»Vi sætter stor pris på de tip, som vi og Sikkerhedsstyrelsen får fra borgere, der får nys om ulovligt salg i butikker og kiosker,« siger leder af nærpolitiet i Nordvest, Carsten Reenberg.

Sagerne er nu overdraget til Lægemiddelstyrelsen, der håndhæver reglerne, mens Sikkerhedsstyrelsens opgave altså er at udføre kontroller.

Det kan både være planlagte kontroller, samt kontroller udløst af tip fra borgere.

»Det er vigtigt for os, at vi får hjælp til at finde frem til dem, der ikke overholder reglerne, både når det gælder salg af medicin og andre rusmidler. På den måde kan vi prioritere kontrollen hos dem, der ikke holder sig inden for loven,« siger kontorchef Lone Brose fra Sikkerhedsstyrelsen.