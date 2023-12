»Vores mistanke viste sig at holde stik.«

Et tip fra offentligheden førte til, at politiet onsdag i sidste uge rykkede ud til en landejendom nær Farsø, der ligger nord for Viborg.

Der endte man med at gøre et større fund.

For på stedet fandt efterforskere fra politiet i Himmerland over en halv million cigaretter og næsten 200.000 kroner i kontanter.

Her ses et billede af de fund, der blev gjort på stedet. Foto: Nordjyllands Politi

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag formiddag.

Det var onsdag klokken 13, at politiet slog til på adressen på baggrund af et tip fra offentligheden.

Tippet førte til en mistanke om, at der fra den pågældende adresse blev solgt blandt andet parallel-importerede cigaretter.

»Og vores mistanke viste sig at holde stik; for på stedet fandt vi cirka 525.000 cigaretter,« fortæller efterforskningslederen, politikommissær Mikkel Brügmann.

»Cigaretterne var fordelt i så mange flyttekasser, at vi måtte have assistance fra en lille lastbil, der kunne hjælpe os med at transportere cigaretterne væk.«

De cirka 190.000 kroner, der blev fundet i kontanter, blev også beslaglagt.

På adressen befandt sig en 35-årig mand og en 34-årig kvinde.

De er begge blevet sigtet i sagen.