Det begyndte med et tip fra en kvinde, som havde spottet noget mistænkeligt.

Nu har et nyt efterforskningssamarbejde ført til anholdelse af tre omrejsende kriminelle.

Det skriver Nordjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelser torsdag morgen.

Sagen begyndte, efter en kvinde i efteråret kontaktede politiet.

»En nordjysk kvinde observerer en sen efterårsaften et mistænkeligt køretøj, som parkerede i nærheden af en kirke. Hun noterer registreringsnummeret på bilen,« forklarer politikommissær Ulf Munch Sørensen fra Berigelses Efterforskning ved Nordjyllands Politi:

»Da hun senere finder ud af, at en nabo har haft indbrud – hvor der er blevet stjålet GPS-antenner og skærme fra landbrugsmaskiner – ringer hun til Nordjyllands Politi og opgiver registreringsnummeret. Og det er faktisk dét tip, der kickstarter hele efterforskningen.«

Siden startede man et efterforskningssamarbejde mellem Berigelses Efterforskning ved Nordjyllands Politi og Særlig enhed for proaktiv efterforskning, UKA Vest, hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det har nu ført til, at en gruppe af omrejsende fra Rumænien, der mistænkes for at være kriminelle, er blevet anholdt for tyverier af værdifuldt GPS-udstyr.

Der er ifølge politiet tale om et større sagskompleks, der foreløbig omfatter 23 forhold. Tyverierne ramte især landmænd i Nordjylland og i Midt- og Vestjylland i efteråret 2023.

Værdien af det stjålne GPS-udstyr er gjort op til mere end 3,8 millioner kroner, oplyses det i pressemeddelelserne.

Foreløbig er tre rumænske mænd i alderen mellem 35 og 39 år blevet anholdt.

»Jeg synes, det er et godt eksempel på, at selv sådan en lille oplysning fra en borger kan hjælpe os rigtig langt i en efterforskning. Vi har efterfølgende indstillet kvinden til en dusør som tak for hjælpen,« forklarer politikommissær Ulf Munch Sørensen.