Natten til fredag fik beboerne i en to-etagers ejendom i Frederikshavn fik sig noget af en overraskelse, da deres nattesøvn pludselig blev afbrudt.

Der var nemlig opstået ild og røgudvikling i deres bygning.

Det fortæller vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Det var klokken 04.17, at politiet modtog en anmeldelse om en bygningsbrand på Olfert Fischers Vej i byen.

»Vi havde lynhurtigt en patrulje fremme, for det er lige rundt om hjørnet fra politigården deroppe,« fortæller vagtchefen og tilføjer:

»Det er en to-etagers ejendom, og vi fik hurtigt beboerne ud og får konstateret, at det er et stearinlys eller lignende, der har fået fat i et gardin.«

Der var derfor ikke tale om en reel bygningsbrand, men om røgudvikling som følge af, at der var gået ild i gardinet.

»Den er så blevet slukket, og alle har det efter omstændighederne godt. Det krævede bare lidt udluftning,« forklarer Thomas Ottesen.

Ejeren af ejendommen er efterfølgende blevet sigtet i sagen:

»Det er ejeren af ejendommen, der har været lidt skødesløs, så han bliver sigtet for overtrædelse af beredskabsloven,« siger vagtchefen.

Beboerne i bygningen kunne efter slukningen og udluftningen vende tilbage til deres hjem.