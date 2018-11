Københavns Politi vil alene bekræfte, at en 31-årig mand er i kritisk tilstand efter skud i København.

Politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi oplyser tirsdag middag, at en 31-årig mand ikke er død, efter at han mandag blev ramt af skud. Han er i kritisk tilstand.

Torben Svarrer vil ikke oplyse, hvorvidt der er tale om radiovært og tidligere bandemedlem Nedim Yasar.

Tirsdag formiddag oplyste Nedim Yasars arbejdsgiver, Radio24syv, at Yasar var afgået ved døden.

Ifølge Københavns Politi er oplysningen om, at det 31-årige offer for skudepisoden mandag aften er død, ikke korrekt. Politiet ønsker ikke at bekræfte identiteten på skudofferet.

På Radio24syv siger chefredaktør Jørgen Ramskov kort før klokken 12, at han henholder sig til den oplysning, som radiostationen allerede har formidlet.

I nyhedsudsendelsen klokken 11 lød det på radiostationen:

- Tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar er afgået ved døden, efter at han i aftes blev skudt på åben gade i det københavnske Nordvestkvarter.

I nyhedsudsendelsen klokken 12 - altså kort efter at politiet meldte ud, at den 31-årige mand ikke var død, men i kritisk tilstand - bragte radiostationen ikke nyheden.

Nedim Yasar havde mandag aften deltaget i en reception for sin netop udkomne bog i Nordvestkvarteret. Da han forlod arrangementet ved 19.30-tiden, blev han skudt.

Hos Københavns Politi vil Torben Svarrer ikke oplyse nærmere om, hvad udtrykket "kritisk tilstand" dækker over. Heller ikke, om det kan dække over hjernedød.

Inden for sundhedsvæsnet opererer man med to dødskriterier: hjertedød og hjernedød.

Selv om hjertet stadig slår, kan hjernen være så beskadiget, at personen aldrig vil vågne igen, og det er nødvendigt at koble personen til en respirator for at holde vedkommende i live.

Yasar er medvært på radioprogrammet "Politiradio", som sendes om søndagen på Radio24syv.

Han har tidligere været en del af bandemiljøet i Hovedstadsområdet, men forlod det for nogle år siden gennem et exitprogram

