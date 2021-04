Klokken 10.06 torsdag susede en sølvgrå Peugeot 206 forbi en patruljevogn på Skavevej øst for Holstebro.

I bilen sad en 22-årig mand, der kørte så vildt, at modkørende bilister måtte trække ud i rabatten for at undgå ham, skriver TV Midtvest.

Man har anholdt manden, og nu søger politiet vidner, der har set manden køre vanvidskørsel.

»Hvis de modkørende bilister henvender sig, så vil deres forklaring af oplevelsen være med til at fastsætte alvoren i sagen, og det betyder meget for, hvordan den her mand kan dømmes. Måske har de været ved at miste kontrollen over deres biler, og det vil gøre sagen endnu mere alvorlig, end den allerede er,« forklarer vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 22-årige er sigtet for at køre for hurtigt, hensynsløs kørsel, men han er også sigtet for at køre uden førerret. Det tyder altså på, manden ikke har taget et kørekort eller har fået det frataget.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor hurtigt han kørte, men han risikerer at blive dømt efter den nye lov om vanvidskørsel, der trådte i kraft den 1. marts.

Hvis det er tilfældet, så kan han se frem til strafskærpelser på 50-150 procent. Hvilket betyder, at tidsrammen for dommen øges med den procentdel, dommeren finder passende.

Før var straffen som udgangspunktet fængsel i 16 til 18 måneder. Hæves det med 150 procent vil den lyde på 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.