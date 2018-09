Et dansk terrornetværk forsynede Islamisk Stat med droner, der skulle forårsage død og ødelæggelse. Det mener politiet, der torsdag rejste sigtelse mod tre personer i netværket.

Skolelæreren har halvlangt, sort skæg. Hans korte, sorte hår er tyndt i toppen. Han er iført ternet skjorte og en lang, koksgrå jakke, da han bliver ført ind i et snævert retslokale af to betjente iført skudsikker vest.

»Når den anden sigtede bliver ført ind, må du hverken tale med ham, hilse på ham eller røre ved ham,« siger anklager Sidsel Jessen-Klixbüll i en bestemt tone til den sigtede.

Cykelhandleren har også sort skæg. Han er iført sorte joggingbukser og sort hættetrøje af mærket North Face. Han bliver placeret ved siden af skolelæreren, men imellem sig har de en bredskuldret betjent.

Politiet mener, at de to mænd er del af et dansk terrornetværk, der i en årrække har forsynet Islamisk Stat med droner, modelfly og komponenter til at lave flyvende dødsmaskiner.

Dronerne skulle ifølge anklageren bruges til krigshandlinger i Syrien og Irak 'med det formål at dræbe og udøve vold'.

Døden fra oven

Ifølge en rapport fra det amerikanske militærakademi West Point havde Islamisk Stat et omfattende droneprogram. Billige droner blev indkøbt og sendt til Syrien og Irak, hvor de blev bygget om til krigsmaskiner.

De første droner blev anvendt til overvågning, men i oktober 2016 smed en IS-drone en håndgranat, der dræbte to kurdiske ​Peshmerga-soldater. Herefter steg antallet af droneangreb drastisk.

Kurdere affyrer skud mod en drone fra Islamisk Stat i Raqqa. Juni 2017. REUTERS/Goran Tomasevic/File Photo. Foto: GORAN TOMASEVIC Vis mere Kurdere affyrer skud mod en drone fra Islamisk Stat i Raqqa. Juni 2017. REUTERS/Goran Tomasevic/File Photo. Foto: GORAN TOMASEVIC

IS sendte herefter et stort antal droner på vingerne. Under kampene om Mosul i foråret 2017 sendte IS mellem 60 og 100 dødsdroner af sted om måneden, og da syriske soldater indtog IS-hovedstaden, Raqqa, fortalte en soldat, at de blev ramt af tre droneangreb om dagen.

Over et dusin soldater skønnes dræbt af droner og flere hundrede såret.

Købte stort ind

En del af dronerne kom angiveligt fra Danmark. Af sigtelsen, som Sidsel Jessen-Klixbüll læste op i retten, fremgår det, at netværket i perioden 2012-2017 foretog et stort antal droneindkøb i både fysiske og netbaserede hobbybutikker.

En af butikkerne var Holte Hobby. Indehaveren af butikken fortæller, at PET kontaktede butikken for to år siden og spurgte ind til en dronekomponent, indkøbt af netværket.

To personer er sigtet for at købe og sende droneudstyr til terrororganisationen Islamisk Stat. Holte Hobby Foretning er en af flere hobbyforretninger der har haft besøg af personer med tilknytning til Isalmisk Stat. IOSD Mini komponent købt i Holte Hobby. Torsdag den 27 september 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere To personer er sigtet for at købe og sende droneudstyr til terrororganisationen Islamisk Stat. Holte Hobby Foretning er en af flere hobbyforretninger der har haft besøg af personer med tilknytning til Isalmisk Stat. IOSD Mini komponent købt i Holte Hobby. Torsdag den 27 september 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ifølge indehaveren var kunden interesseret i en DJI Mini-OSD - en komponent, der sender signaler fra dronens gps til controlleren.

»Det var en helt almindelig komponent på det tidspunk. For os var det ligesom at sælge en liter mælk. Kunden ringede dagen i forvejen og ville købe 10 styk, men vi havde kun tre, så jeg ringede til leverandøren og fik nogle flere. Han købte fem-seks stykker og betalte omkring 500 kroner i kontanter,« fortæller butiksindehaveren, der ikke ønsker at se sit navn i B.T.

Frygter drone-terror

Islamisk Stats brug af dødsdroner skaber frygt for, at et terrorangreb med droner kan blive foretaget i Europa.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, har over for Jyllands-Posten sagt, at FE har fulgt Islamisk Stats brug af droner i konfliktzonerne, og at der er en 'potentiel risiko for, at de vil overføre metoden'.

I august blev droner brugt i et attentatforsøg mod Venezuelas præsident, Miclas Maduro. Præsidenten var ved at holde en tale ved en militær ceremoni, da droner fyldt med sprængstoffer eksploderede i nærheden. Syv soldater blev såret, men præsidenten slap uskadt. Efterfølgende beskyldte han Colombias præsident, Juan Manuel Santos, for at stå bag attentatforsøget.

Hovedmand på fri fod

Selv om der kun sidder to skæggede mænd på anklagebænken i retssal 24, er en tredje person også sigtet i sagen.

Han regnes for at være netværkets hovedmand og menes at opholde sig i Syrien. Derfor bliver han fremstillet in absentia. Sidsel Jessen-Klixbüll kræver, at der bliver nedlagt navneforbud på hovedmanden, der i forvejen er efterlyst internationalt for terror.

Derudover er en 29-årig mand fra Brøndby tidligere blevet fængslet i samme sagskompleks, og det samme er en femte person, der formodes at være på fri fod i Tyrkiet.

Anklageren kræver, at retsmødet bliver holdt for lukkede døre, hvilket hun begrunder med, at der både er kendte og ukendte medlemmer af terrornetværket på fri fod.

Trods protester fra pressen bliver der nedlagt navneforbud på alle sigtede i sagen, og dørene bliver lukket.