De mange fremmødte moddemonstranter i Albertslund fik sig mandag eftermiddag en lang næse.

I hvert fald hvis de håbede på at møde den kontroversielle islamkritiker og partiformand Rasmus Paludan.

Han dukkede nemlig aldrig op, og det ærgrede til en vis grad flere af de fremmødte, selv om de var kommet for at markere deres modstand mod ham.

»Det er til grin, han ikke kom. Men det er samtidig en stor sejr for os alle. Vi er taget herud, fordi hans budskab berører os som muslimer. Det er ikke okay at træde på så mange muslimer,« siger Julie Bentzen, der er muslim og bærer tørklæde.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerer i Albertslund, mandag den 15. april 2019. Demonstrationen sker på baggrund af, at han blev idømt en betinget fængselsstraf for at have udtalt sig forhånende eller nedværdigende om sorte i Sydafrika på YouTube. Demonstrationen foregår foran hus som tilhører forkvinden for Black Lives Matter.. (Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix) Foto: Anthon Unger Vis mere Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerer i Albertslund, mandag den 15. april 2019. Demonstrationen sker på baggrund af, at han blev idømt en betinget fængselsstraf for at have udtalt sig forhånende eller nedværdigende om sorte i Sydafrika på YouTube. Demonstrationen foregår foran hus som tilhører forkvinden for Black Lives Matter.. (Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix) Foto: Anthon Unger

Københavns Vestegns Politi forbød ham at demonstrere i politkredsen frem til tirsdag klokken 12. Årsagen er et hensyn til den offentlige orden.

Men Julie Bentzen følte sig tryg og sikker i Egelunds-kvarteret, hvor demonstrationerne foregik, fordi der var meget politi til stede.

Ifølge B.T.s udsendte var der omkring 100 kampklædte til stede, ligesom der var to grupper af moddemonstrationer i kvarteret. Den ene af dem var gruppen 'Black Lives Matter', hvor stifteren af den danske del af bevægelsen, Bwalya Sørensen, stod på talerstolen.

Julie Bentzen havde endnu ikke hørt, det var politiet, som havde frabedt ham at komme. Det kan hun faktisk ikke forstå, de har meldt ud.

»Jeg bor her ikke, men jeg er mødt op for at vise, det her rammer mig dybt som muslim. For vi respekterer alle religioner.«

Hendes veninde Cathrine Benz er enig.

Hun er også muslim, og hun synes både det er godt og skidt, islamkritikeren Rasmus Paludan ikke dukkede op i Albertslund.

»Det er godt, for så sker der ingen provokationer. Det er irriterende, for jeg kunne godt have tænkt mig at have stillet ham et par spørgsmål,« siger hun resolut.

Røg i gaden i Albertslund, mandag den 15. april 2019. Rasmus Paludan har mandag fået forbud mod at demonstrere i Københavns Vestegns politikreds. Forbuddet gælder frem til klokken 12 tirsdag, oplyser politiet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Røg i gaden i Albertslund, mandag den 15. april 2019. Rasmus Paludan har mandag fået forbud mod at demonstrere i Københavns Vestegns politikreds. Forbuddet gælder frem til klokken 12 tirsdag, oplyser politiet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvad ville du så gerne spørge ham om?

«Hvad får du ud af at provokere og være så respektløs overfor muslimer, når vi alle skal have lov til at være her i Danmark?«

Blandt de mange moddemonstranter havde Cathrine Benz lagt mærke til især en ting. Nemlig, at der var mange ikke-muslimske mennesker her. Det varmede, siger hun.

»Som muslim kan man godt føle sig alene her i Danmark, men det har været fedt at se så mange ikke-muslimer her til demonstrationen i dag for at støtte op og tage del i kampen. Det er godt, at folk trods hadet kan stå sammen.«

Efter opbrud i demonstrationerne er mange kampklædte betjente gået i aktion i forbindelse med uro i området. Politiet bruger gas mod urolige unge, der både har ødelagt busstoppesteder, antændt fyrværkeri og sat ild til containere.

Politiet har rådet beboere i området til at at blive indendøre.