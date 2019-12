98 procent af alle alarmopkald fra smartphones er nu omfattet af ny teknologi, der giver besked om position.

Landets alarmcentraler får nu automatisk besked om lokation, når borgere ringer 1-1-2 fra deres smartphones.

Det skriver beredskabets netavis, Beredskabsinfo.

Løsningen har været i brug for telefoner med styresystemet Android siden august, men nu er iPhones fra producenten Apple også blevet omfattet.

Dermed vil alarmcentralerne kunne modtage meget præcise positionsdata ved 98 procent af alle 112-opkald fra mobiltelefoner.

- Jo mere præcis information om placering, vi kan få, jo bedre kan vi håndtere de enkelte alarmopkald.

- Det vil øge mulighederne for at få hjælpen hurtigere frem og potentielt kunne redde menneskeliv, siger Jesper Kammersgaard, afdelingschef i Rigspolitiet, til Beredskabsinfo.

Teknologien hedder Advanced Mobile Location (AML), og den kan stedfæste borgerens position med en nøjagtighed på 10 til 50 meter.

Det gør det nemmere at lokalisere hændelser, hvor borgeren ikke kender den præcise adresse.

Siden teknologien blev indført på Android-telefoner i august, har alarmcentralerne haft flere eksempler på opkald, hvor den nye teknologi har betydet hurtigere hjælp.

- Vi har flere eksempler med borgere, for eksempel turister, der har ringet fra et sommerhusområde. Og der ville det have været svært at lokalisere dem, hvis ikke de selv ved, hvor de er.

- Tidligere ville vi måske få en radius mellem 200 meter og 10 kilometer, men i disse tilfælde kan vi lokalisere dem med 10-50 meters præcision.

- Det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvor hurtigt hjælpen kan nå frem, siger Kristian Juliussen, der er leder af alarmcentralen i Aarhus, til Beredskabsinfo.

Løsningen fungerer, uden at man skal have en særlig app installeret.

Teknologien virker ved, at telefonen registrerer, når man ringer 1-1-2. Hvis telefonens navigationssystem ikke allerede er aktiveret, sker det ved opkaldet.

AML er først aktivt i iPhones, når brugerne har opdateret iOS-styresystemet til den nyeste version. I Android-telefoner ligger funktionen som en fast del af opsætningen.

/ritzau/